Es läuft die hohe Zeit der alten Deuter der französischen Politik, der Veteranen der Fünften Republik. Man sieht sie gerade in allen Talkshows im Fernsehen, der Bedarf nach Erklärung ist ja auch besonders groß: Nie zuvor seit 1958 war das politische System, mit dem Frankreich lang gut gelebt hat, so zerrüttet wie jetzt. Drei Premierminister in einem Jahr: Nie war die Krise größer.