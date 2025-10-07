Zum Hauptinhalt springen

FrankreichTritt Macron zurück? Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Krise

Lesezeit: 3 Min.

Viele Franzosen nehmen ihren Präsidenten Emmanuel Macron als entkoppelt von der Wirklichkeit des Landes wahr. Selbst vormals treue Wegbegleiter zweifeln an ihm.
Viele Franzosen nehmen ihren Präsidenten Emmanuel Macron als entkoppelt von der Wirklichkeit des Landes wahr. Selbst vormals treue Wegbegleiter zweifeln an ihm. (Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS)

Frankreichs abtretender Premier Sébastien Lecornu hat noch bis Mittwochabend Zeit, eine Koalition zu bilden – oder wenigstens eine „Plattform“. Was dann kommt, entscheidet allein der Präsident.

Von Oliver Meiler, Paris

Es läuft die hohe Zeit der alten Deuter der französischen Politik, der Veteranen der Fünften Republik. Man sieht sie gerade in allen Talkshows im Fernsehen, der Bedarf nach Erklärung ist ja auch besonders groß: Nie zuvor seit 1958 war das politische System, mit dem Frankreich lang gut gelebt hat, so zerrüttet wie jetzt. Drei Premierminister in einem Jahr: Nie war die Krise größer.

