In Paris ist es bei einer Kundgebung gegen Polizeigewalt und die Sicherheitspolitik von Präsident Emmanuel Macron zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Anarchisten griffen am Samstag die Polizei mit Feuerwerkskörpern an, schlugen Schaufensterscheiben ein, steckten Autos in Brand und zündeten Barrikaden an. Die Sicherheitskräfte setzten gegen die vermummten Protestierer Tränengas ein. 22 Menschen wurden festgenommen. Die Proteste hatten friedlich mit der Kundgebung Tausender Menschen begonnen. Sie demonstrierten gegen ein geplantes Sicherheitsgesetz, in dem sie die Einschränkung bürgerlicher Rechte sehen. Es sieht mehr Möglichkeiten zur Überwachung vor. Zudem sollen Polizisten vor der Verbreitung ihrer Bilder im Internet geschützt werden. Macron kündigte eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs an. Vielen Kritikern reicht das aber nicht.