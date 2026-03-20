Paris und Marseille – alles schaut auf diese beiden Städte, die größte und die zweitgrößte im Land, Nord und Süd, die Antipoden Frankreichs. In der zweiten Runde der Kommunalwahlen steht an diesem Sonntag ein Stück Zukunft der ganzen Republik auf dem Spiel. So wenigstens macht es den Anschein. In der Luft liegt die Leidenschaft großer Tage, auch viel Drama.
Kommunalwahl in FrankreichDramatische Machtspiele um Paris und Marseille
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Bleibt Paris links? Gewinnt die extreme Rechte in Marseille? Die Bürgermeisterwahlen in Frankreich geben einen Vorgeschmack auf die Lagerkämpfe vor der Präsidentschaftswahl. Sogar Präsident Macron mischt hinter den Kulissen mit.
Von Oliver Meiler, Paris
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