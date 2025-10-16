Michel Fournier ist Bürgermeister eines Dörfchens in den Vogesen, also nicht gerade eine Berühmtheit im Land. Doch das hat sich geändert, seit ein 40-Sekunden-Video von ihm viral ging.

Wenn man der politischen Krise, die Frankreich gerade erlebt, ein Gesicht geben müsste, ein einzelnes, dann wäre es das gutmütige, runde Gesicht von Michel Fournier. Nicht dass der irgendeine Schuld trüge, wirklich nicht, eher im Gegenteil. Er ist eine Blüte der beispiellosen Wirren dieser Zeit, eine sehr barocke allerdings.