Der Justizminister, ein Rächer in eigener Sache?

Éric Dupond-Moretti liebt die große Bühne, die ihm nun auch in seinem Prozess gewiss sein wird.

Von Oliver Meiler, Paris

Was liebt er die Bühne, jede Bühne. Eine Zeit lang spielte sich Frankreichs Justizminister Éric Dupond-Moretti auch selbst, im Pariser Théâtre de la Madeleine. Er stand allein auf der Bühne: tiefe, verrauchte Stimme, habituelle Wortgewalt. Das Stück? Hatte der ehemalige Staranwalt selbst geschrieben, es hieß: "Éric Dupond-Moretti, in den Zeugenstand". Das war vor seinem kontroversen Quereinstieg in die Politik vor etwas mehr als drei Jahren. Vielleicht verhalfen ihm die Auftritte im Theater sogar zum Ministerposten.