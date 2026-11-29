Frankreichs Polizei hat am 17. Oktober enorme Mengen CS-Gas eingesetzt. Seither melden sich Tausende Frauen mit schweren gynäkologischen Komplikationen. Gibt es einen Zusammenhang?

Als wäre es dichter Herbstnebel, nur finsterer. Als Frankreich am 17. Oktober im Chaos versank, standen einige Straßen und Plätze großer Städte über Stunden in dunkelgrauem, beißendem Dunst. Die französische Polizei setzte so viel Tränengas ein, wie sie es bis dahin wohl noch nie getan hatte.