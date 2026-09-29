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Antisemitismus in FrankreichAlte Dämonen holen den jungen Bardella ein

Lesezeit: 3 Min.

Jordan Bardella, Chef des Rassemblement National (RN).
Jordan Bardella, Chef des Rassemblement National (RN).
THIBAUD MORITZ/AFP

In seiner Jugend soll sich der Chef des Rassemblement National antisemitisch geäußert haben, berichtet jetzt ein Enthüllungsportal. Damit gerät die „Entteufelung“ der Lepenisten in Gefahr.

Von Oliver Meiler, Paris

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Gerade als es den Anschein hatte, Frankreichs extreme Rechte segle ohne größere Widrigkeiten zur Präsidentschaftswahl 2027, getragen von einem politischen Momentum sondergleichen, erfasst sie eine frontale Welle. Das unabhängige Enthüllungsportal Mediapart berichtet, bei monatelangen Recherchen über den Präsidenten des Rassemblement National, Jordan Bardella, alte Kurznachrichten von ihm gefunden zu haben. Diese sollen dessen „obsessiven Antisemitismus“ offenbaren. Mediapart habe die Nachrichten aus den Jahren 2013 bis 2015 verifiziert und mit Zeugen abgeglichen.

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