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Johanna BrousseSie stoppte schon den Telegram-Gründer. Nun fordert sie Elon Musk heraus

Lesezeit: 2 Min.

Sie bekämpft Cyberkriminalität: Staatsanwältin Johanna Brousse.
Sie bekämpft Cyberkriminalität: Staatsanwältin Johanna Brousse. privat

Die Pariser Staatsanwältin ermittelt gegen X auch, weil dessen Algorithmen offenbar rechtsextreme Inhalte bevorzugen. In Frankreich wird sie „Sheriff im digitalen Wilden Westen“ genannt.

Von Oliver Meiler

Im Büro von Johanna Brousse hängt oft Schwimmwäsche zum Trocknen aus. Dreimal pro Woche geht sie ins Hallenbad und zieht ihre Bahnen, so liest man in den französischen Medien. Das hilft ihr beim Stressabbau. Brousse, 40 Jahre alt, ist Pariser Staatsanwältin, Chefin von „J3“ – so nennen sie intern die Abteilung, die sich mit Verbrechen im Netz beschäftigt, mit Cyberkriminalität: manipulierte Algorithmen, Deepfakes, Verbreitung von pädopornografischem Bildmaterial. Der Stress kommt von der vielen Arbeit.

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