Im Büro von Johanna Brousse hängt oft Schwimmwäsche zum Trocknen aus. Dreimal pro Woche geht sie ins Hallenbad und zieht ihre Bahnen, so liest man in den französischen Medien. Das hilft ihr beim Stressabbau. Brousse, 40 Jahre alt, ist Pariser Staatsanwältin, Chefin von „J3“ – so nennen sie intern die Abteilung, die sich mit Verbrechen im Netz beschäftigt, mit Cyberkriminalität: manipulierte Algorithmen, Deepfakes, Verbreitung von pädopornografischem Bildmaterial. Der Stress kommt von der vielen Arbeit.