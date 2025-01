Der Front National wurde jahrzehntelang von Jean-Marie Le Pen geführt, bis 2011 seine Tochter Marine auf ihn folgte. Die beiden haben sich vor zehn Jahren überworfen. Die Partei heißt inzwischen Rassemblement National.

Le Pens politische Laufbahn startete nach seiner Zeit als Soldat in der französischen Fremdenlegion. Er nahm unter anderem an einem Einsatz gegen die algerische Unabhängigkeitsbewegung teil und war dort einem späteren Gerichtsurteil zufolge auch an Folterungen beteiligt. Den Front National gründete er 1972, sein politischer Aufstieg begann Ende der 1980er Jahre.

Le Pen trat wiederholt bei Präsidentenwahlen in Frankreich an und schaffte es 2002 überraschend in die Stichwahl, in der er aber Jacques Chirac deutlich unterlag. Viele Jahre war der Nationalist auch Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Marine Le Pen stellte die Partei neu auf und forderte ihren Vater, der den Holocaust leugnete, zum Austritt auf. 2015 wurde Jean-Marie Le Pen wegen schwerer Verfehlungen aus der Partei ausgeschlossen. Der Front National wurde 2018 umbenannt und wird seit Ende 2022 von Jordan Bardella geführt.