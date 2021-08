Der französische Verfassungsrat hat einer Impfpflicht für Gesundheitspersonal und der Ausweitung der Nachweispflicht zugestimmt. Das Gericht bestätigte ein entsprechendes Gesetz in großen Teilen, wie es am Donnerstag mitteilte. Die Regierung will, dass die verschärften Vorschriften schon von nächster Woche an gelten. Kritik gab es vom Verfassungsrat an einigen Details, etwa einer geplanten Quarantänepflicht von zehn Tagen für positiv Getestete. Dies sei weder notwendig noch verhältnismäßig, urteilten die Richter. Auch bestimmte berufliche Konsequenzen für Menschen, die etwa in Restaurants oder Museen arbeiten, beanstandete das Gericht. Dem Verfassungsrat zufolge dürfen befristete Verträge bei fehlendem Nachweis aber nicht vorzeitig beendet werden. Frankreich steckt derzeit in einer vierten Corona-Welle.