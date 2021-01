Von Nadia Pantel, Paris

Wirklich schlechte Neuigkeiten verkündet der Präsident persönlich. Am Sonntagabend oder am Montag wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sich wieder an die Bürger wenden, und auch wenn viel darüber spekuliert wird, was er im Detail sagen wird, ist eines sicher: Macron wird einen dritten Lockdown ankündigen.

Noch warte der Präsident letzte Analysen des Infektionsgeschehens ab, heißt es aus dem Élysée, doch die Krankenhäuser sprechen schon jetzt von alarmierenden Zuständen. Von Woche zu Woche nimmt in Frankreich die Zahl der Patienten zu, die wegen einer Covid-19-Infektion eingewiesen werden. Am Donnerstag wurden mehr als 27 000 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern des Landes behandelt, davon mehr als 3000 auf Intensivstationen.

In vielen Regionen Frankreichs haben die Krankenhäuser begonnen, bereits vereinbarte Operationen wieder abzusagen, um auf den Intensivstationen Platz für Covid-19-Patienten zu schaffen. Mit verantwortlich für den Anstieg sind die neuen Mutanten des Virus, die als ansteckender gelten. So haben Analyselabors in der nordfranzösischen Stadt Caen festgestellt, dass die sogenannte "englische Variante" bei positiv Getesteten inzwischen vier Mal so häufig vorkommt wie noch vor drei Wochen, sie wurde in 18 Prozent der untersuchten Fälle nachgewiesen.

Mögliche Schulschließungen? Ein "Scheitern Frankreichs"

Bereits am Mittwoch hatte der Regierungssprecher Gabriel Attal mitgeteilt, dass klar sei, dass die aktuellen Beschränkungen nicht ausreichen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Seit zwei Wochen gilt in Frankreich eine abendliche Ausgangsbeschränkung, nach 18 Uhr darf man nur noch in Ausnahmefällen vor die Tür. Anders als in Deutschland blieben jedoch Schulen und Kindergärten geöffnet. Der Regierungssprecher sagte, es werde nun über eine Verlängerung der im Februar beginnenden Winterferien nachgedacht. Der Bildungsminister hingegen nannte mögliche Schulschließungen "ein Scheitern Frankreichs".

Die sichtbare Uneinigkeit innerhalb der Regierung zeigt, wie groß die Unsicherheit auch an der Spitze des Staates geworden ist. Der Figaro zitiert ein namentlich nicht genanntes Regierungsmitglied, dass man befürchte, dass nur noch 40 Prozent der Franzosen bereit seien, sich an neue Einschränkungen zu halten. Ein Unwille, den man auch rhetorisch besänftigen will. Eine klare Entscheidung der Staatsspitze lasse auch deshalb auf sich warten, weil Macron über eine "neue Art Confinement" in einer "hybriden" Form nachdenke.

Denn Confinement, wie die Franzosen den Lockdown nennen, ist nicht gleich Confinement. Das weiß man im Land seit November. Damals trat der zweite Lockdown in Kraft. Auf dem Papier glich er dem ersten, der im März, April und Mai 55 Tage lang gegolten hatte. Eingeschränkter Bewegungsradius (ein Kilometer um die eigene Wohnung), schriftliche Bescheinigung, um das Haus zu verlassen, alle Geschäfte und Cafés geschlossen. Doch anders als im Frühjahr blieben im Herbst die Schulen auf und die Wirtschaft wurde nicht im selben Maß heruntergefahren.

Nur noch 48 Prozent der Franzosen sprechen sich für einen harten Lockdown aus

Einerseits ist die Frage, ob so ein vergleichsweise "sanfter Lockdown", wie die Regierung ihn im Nachhinein nennt, ausreicht, um die Krankenhäuser zu entlasten und Alte und Gefährdete zu schützen. Andererseits sinkt die Geduld innerhalb der Bevölkerung. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Elabe sind nur 48 Prozent der Franzosen für einen harten Lockdown wie im Frühjahr. Im März vergangenen Jahres hatte die Maßnahme noch 93 Prozent Zustimmung.

Das Lockdown-Zögern hängt auch mit der Angst vor Ausschreitungen zusammen. Die Randale, mit denen in dieser Woche in den Niederlanden auf Ausgangsbeschränkungen reagiert wurde, wurden von Frankreich aus genau beobachtet. Für diesen Samstag sind in ganz Frankreich Demonstrationen angekündigt. Anlass sind zum einen das neue Sicherheitsgesetz und das Anti-Separatismus-Gesetz, doch auch die verbliebenen Gelbwesten-Gruppen haben sich dem Protestaufruf angeschlossen. Ein Sprecher einer der zwei größten Polizeigewerkschaften spricht von Demonstrationen, "die alle Zutaten haben, um schwer kontrollierbar zu werden".

Nach Monaten der persönlichen Einschränkungen wächst für viele zudem die wirtschaftliche Not. Gerade auch unter den jüngeren Franzosen, die nicht durch den Komfort unbefristeter Verträge abgesichert sind. Die Armut betrifft auch immer mehr Studenten, deren Nebenjobs gekündigt wurden. Wie konkret die Not ist, lässt sich auch daran ablesen, dass Macron den Studenten zusicherte, sie könnten vom Staat zwei warme Mahlzeiten am Tag für zwei Euro erhalten.

Schmorbraten und "liberté"-Rufe

In den sozialen Netzwerken werden seit Tagen Aufrufe geteilt, sich nicht länger an die Lockdown-Regeln zu halten. Einer, der diese Verweigerung besonders medienwirksam umgesetzt hat, ist der Restaurant-Betreiber Christophe Wilson. In seinem Restaurant "Poppies", im Zentrum von Nizza, servierte Wilson am Mittwochnachmittag vor laufenden Kameras Schmorbraten, während seine Gäste "liberté, liberté", Freiheit, skandierten. Er protestiere für sein "Recht zu arbeiten", sagte Wilson, von der Krise profitierten Großkonzerne, die nicht von Schließungen betroffen seien. Einer der Gäste sagte der AFP, der illegale Restaurantbesuch sei "ein Moment der Brüderlichkeit", man könne "endlich wieder miteinander reden, sich sehen".

Auf politischer Ebene profitiert die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen von dem wachsenden Unmut. Eine Umfrage des Instituts Harris Interactive sieht Le Pen und Macron beinahe gleichauf. Sollte beiden Kandidaten, so wie 2017, wieder der Eintritt in die Stichwahl gelingen, käme Le Pen laut Umfrage auf 48 Prozent der Stimmen, Macron auf 52 Prozent. Im April 2022 wählt Frankreich den nächsten Präsident oder die nächste Präsidentin.