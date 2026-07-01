Noch mal Präsident, nach zehn Jahren Abstand? Der Sozialdemokrat François Hollande ist jetzt 71 und bereitet sich vor, wie er sagt. Zunächst hofft er auf den Sturz seines internen Rivalen.

François Hollande sagt von sich, er pflege „keine leidenschaftliche Beziehung zur Macht“. Es dürste ihn auch nicht nach Revanche. Nun, das muss man ihm nicht unbedingt glauben. Französische Politiker haben grundsätzlich ein passioniertes Verhältnis zur Macht, vor allem die Männer. Wieder wollen etwa zwei Dutzend von ihnen Präsident der Republik werden, mehr oder weniger offen deklariert. Die meisten haben minimale bis gar keine Chance. Und die anderen? Träumen wohl umso mehr vom Palais de l'Élysée.