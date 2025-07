Frankreich ächzt unter landesweit enormen Temperaturen. Die Reaktion der Politik: Die Rechtspopulistin Le Pen fordert mehr Klimaanlagen, und Präsident Macron betätigt sich als klimapolitischer Bremser in Europa.

Von Thomas Kirchner

Canicule, Hundstage: Die Hitzewelle hat auch Frankreich im Griff, am Dienstag wurde der mutmaßliche Höhepunkt einer beispiellos heißen Periode erreicht. Noch nie war es im Juni schon so warm in Frankreich, und noch nie wurde in so vielen Departements, 84, also fast überall, zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. In 16 von ihnen, alle in der Landesmitte gelegen, gilt gar die höchste Warnstufe, auch in der Hauptstadtregion Île-de-France. Das war zuletzt 2019 und 2023 der Fall, allerdings erst im August. Es bedeutet, dass die Hitze für alle Personen als gefährlich angesehen wird, nicht nur für die Schwächsten. Die Behörden können Festivals oder Sportereignisse absagen. Auch die Spitze des Eiffelturms ist vorerst für Touristen geschlossen.