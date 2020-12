Von Nadia Pantel, Paris

Wollte man mal wieder darauf hinweisen, wie unterschiedlich Frankreich und Deutschland in Umweltfragen ticken, dann bot sich dieser Dienstag hervorragend an. Präsident Emmanuel Macron besuchte Le Creusot, ein kleines Städtchen im Burgund, in dem Bauteile für Atomkraftwerke und -waffen hergestellt werden. Während eine kritische Einstellung zur Atomenergie in Deutschland inzwischen gesellschaftlicher Konsens ist, sagte Macron: "Unsere ökologische Zukunft liegt in der Atomenergie. Viele denken, dass Atomkraft die Luft verschmutzt, doch das Gegenteil ist der Fall, durch sie entsteht die geringste CO2-Belastung." Atom, so die Botschaft des Präsidenten, ist grün.

Doch mit dem Blick in die Zukunft verliert die unterschiedliche Bewertung der Atomenergie auf beiden Seiten des Rheins an Bedeutung. Deutsche und Franzosen sind sich einig: Zu jeweils mehr als 70 Prozent plädieren sie dafür, dass die Regierungen weitergehen sollten als bisher, um die Energiewende herbeizuführen, und dass öffentliche Gelder bevorzugt in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert werden sollten - bei gleichzeitiger Reduktion der Förderung fossiler Energien wie Kohle. Dies geht aus einer Umfrage mit dem Titel "Ein deutsch-französischer Blick auf die EU in Zeiten von Corona" hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Kantar im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung durchgeführt hat.

63 Prozent der Franzosen sind gegen einen schnellen Abschied von der Atomkraft

Zwar halten die Deutschen den Umweltschutz und die Bekämpfung des Klimawandels für wichtiger als die Franzosen. Doch in beiden Ländern assoziieren die Befragten in erster Linie positive Veränderungen mit erneuerbaren Energien. Jeweils um die 70 Prozent geben an, dass die Energiewende neue Jobs schaffen und europäische Firmen wettbewerbsfähiger machen könnte.

Einen raschen Abschied von der Atomkraft wünschen sich die Franzosen jedoch nicht, 63 Prozent denken, dass die Kraftwerke weiterlaufen sollten, während parallel die Versorgung durch erneuerbare Energien ausgebaut werden sollte. 41 Prozent halten es für möglich, innerhalb der kommenden 20 bis 30 Jahre aus der Atomenergie auszusteigen, 40 Prozent halten es nicht für möglich. In Deutschland geben 51 Prozent der Befragten an, dass sie einen Ausstieg aus der Kohle 2038 für "verspätet" halten.

Bei der Frage, welchen Institutionen zugetraut wird, eine Energiewende durchzuführen, gehen die Einschätzungen von Franzosen und Deutschen auseinander. Die Deutschen geben an, der EU zu vertrauen (49 Prozent), ebenso dem Umweltministerium (45 Prozent) und auch den Energiekonzernen (41). In Frankreich herrscht deutlich größere Skepsis. Im Vergleich vertrauen nur 33 Prozent der Befragten den Energiekonzernen, 36 Prozent dem Umweltministerium, 41 Prozent der EU. Nur in einem Fall sind die Franzosen weniger misstrauisch als die Deutschen: 50 Prozent der Franzosen sagen, sie vertrauen auf die deutsch-französische Zusammenarbeit, um die Energiewende voranzubringen. Bei den Deutschen halten nur 44 Prozent die Kooperation mit dem Nachbarland für wichtig.

Vertrauen in das Tandem mit Deutschland

Diese französische Tendenz, dem deutschen Nachbarn beinahe mehr zuzutrauen als der eigenen Regierung, zeigt sich auch mit Blick auf die Pandemie. 51 Prozent der befragten Franzosen geben an, dass sie dem deutsch-französischen Tandem vertrauen, in Zukunft die richtigen Entscheidungen im Umgang mit dem Coronavirus zu treffen. Der französischen Regierung trauen dies hingegen nur 38 Prozent zu. Dieser positive Blick auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit könnte eine Folge der Krankentransporte sein. Frankreich war von der ersten Welle der Pandemie deutlich härter getroffen als Deutschland, freie Krankenhausbetten wurden daher Franzosen zur Verfügung gestellt.