19. Februar 2019, 22:03 Uhr Frankreich Gräber geschändet

Das Entsetzen ist groß, Israels Ministerpräsident Netanjahu zeigt sich geschockt: Auf einem jüdischen Friedhof im Elsäss sind Gräber mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Präsident Macron kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen Antisemitismus an.

Nach der Gräberschändung auf einem jüdischen Friedhof im Elsass hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron entschlossenes Vorgehen gegen den Antisemitismus zugesagt. "Wir werden Maßnahmen ergreifen (...) und wir werden bestrafen", sagte Macron am Dienstag bei seinem Besuch in Quatzenheim nordwestlich von Straßburg. Das werde sich auch in Gesetzen niederschlagen. Es wurden laut Präfektur rund 80 Gräber geschändet. Auf TV-Bildern waren farbige Hakenkreuze auf Grabmälern zu sehen. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst offen. Präfekt Jean-Luc Marx sprach von einer "abscheulichen antisemitischen Tat". Auch aus Israel kam Protest. Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte die Schändung der Gräber durch "wilde Antisemiten" schockierend. Er rief die Spitzenpolitiker Frankreichs und Europas in einer Mitteilung dazu auf, entschlossen gegen Antisemitismus vorzugehen. "Es ist eine Plage, die jeden gefährdet, nicht nur uns, und sie muss verurteilt werden, wo immer oder wann immer sie auftaucht."