Nachrichten am 1. Juli 2023

SZ am Morgen

Eine Gruppe von Polizisten patrouilliert während der Ausschreitungen in Nanterre.

Was heute wichtig ist und wird.

Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Frankreich erlebt die vierte Nacht der Gewalt. In der Nacht vor der Beerdigung des getöteten 17-Jährigen gibt es fast 1000 Festnahmen, auch in französischen Überseegebieten und Belgien kommt es zu Krawallen. Fußballstar Mbappé meldet sich zu Wort: Die Zeit der Gewalt müsse enden, um der Zeit der Trauer, des Dialogs und des Wiederaufbaus Platz zu machen. Polizeigewerkschaften sprechen von "Krieg". Zum Artikel

Der französische Präsident Macron besucht Deutschland

Brasilien: Gericht erteilt Bolsonaro Amtsverbot. Der ehemalige Präsident darf bis 2030 nicht mehr in öffentliche Ämter gewählt werden. Ein brasilianisches Gericht hat ihn des Amtsmissbrauchs für schuldig befunden, weil er das Wahlsystem des Landes infrage gestellt und Gerüchte über Wahlbetrug geschürt hat. Bleibt es bei dem Urteil, ist Bolsonaro von der Präsidentschaftswahl im Jahr 2026 ausgeschlossen. Zum Artikel (SZ Plus)

Supreme Court schränkt LGBTQ-Rechte ein und bremst Bidens Schuldenprogramm aus. Mit einem Urteil bringt der Oberste Gerichtshof eines der wichtigsten Programme des US-Präsidenten ins Wanken. Er wollte mehr als 20 Millionen Menschen ihre Studienschulden erlassen. Fast gleichzeitig gibt es einen anderen umstrittenen Beschluss. Darin geht es um ein Unternehmen, das sich weigert, Dienstleistungen für queere Menschen anzubieten. Der Oberste Gerichtshof gibt ihm recht. Zum Artikel

Rentnerinnen und Rentner bekommen mehr Geld. Zum 1. Juli steigen die Altersbezüge im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Außerdem kommt es mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung zur Angleichung des sogenannten Rentenwerts Ost an den im Westen - ein Jahr früher als geplant. Zum Artikel

Polen, Lettland und Litauen verstärken Grenzkontrollen zu Belarus. Die Nachbarländer fürchten, dass Tausende Kämpfer der Söldnergruppe Wagner von Belarus weiter nach Westen wollen. Die polnische Regierung stationiert dauerhaft mehr Soldaten an der Ostgrenze und warnt vor "einer neuen Phase des hybriden Krieges". Zum Artikel

Teil der Friedrichstraße in Berlin wird wieder für Autos freigegeben. Um den Verkehr auf einem Abschnitt der Einkaufsmeile in Berlin-Mitte wird seit Jahren gerungen. Zeitweilig war er für Fahrzeuge gesperrt, um für Fußgänger und Radfahrer attraktiver zu sein. Die neue CDU-SPD-Landesregierung gibt ihn nun wieder für den Autoverkehr frei. Bei dem Streit geht es um die Fragen, die sich Städte überall auf der Welt gerade stellen: Wer darf sich wie fortbewegen, wem gehört die Stadt? Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen