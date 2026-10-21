Das Koordinierungskomitee der sogenannten Gelbwesten hat am Mittwochvormittag bekannt gegeben, dass für Samstag eine Demonstration in Paris angemeldet worden ist. Der Marsch solle von der Place de la Bastille bis zur Oper ziehen. Vor einer Woche artete der von den Gelbwesten angemeldete Aktionstag gegen hohe Lebenshaltungskosten in Chaos aus. Wie Benjamin Ball, Herausgeber der Website 17octobregiletjaune.net , zu France 2 sagte, rufe man zu einem „zweiten Akt“ auf, um Emmanuel Macrons Rücktritt zu fordern, das Demonstrationsrecht zu verteidigen und gegen die hohen Kosten zu protestieren. Auf der Website sind bis Mittwochvormittag 341 Aktionen angekündigt, vergangenen Samstag waren es 1700. Die Gelbwesten-Bewegung hatte Frankreich von November 2018 an monatelang lahmgelegt.

Sébastien Lecornu Foto: LUDOVIC MARIN/AFP

Premierminister Sébastien Lecornu kündigte in einer Fragerunde in der Nationalversammlung am Dienstagabend an, das Aufgebot an Sicherheitskräften werde diesmal massiv sein. Es sollen auch Soldaten eingesetzt werden, um Plünderungen zu verhindern. Am vergangenen Wochenende waren mehr als 3000 Geschäfte gestürmt worden, der Schaden beträgt mehrere Millionen Euro. Polizei und Gendarmerie lieferten sich mit Randalierern Straßenschlachten, es wurden auch Autos angezündet.

Ausschreitungen in Frankreich : Dieses Feuer ist ein Fanal Limoges ist nicht Paris – hier findet sich noch das Frankreich, das vom Wahnsinn der Talkrunden und Nachrichten verschont geblieben war. Genau deshalb ist das zerstörte Rathaus ein so grelles Symbol. SZ Plus Von Nils Minkmar ...

Die Regierung kündigte am Dienstag finanzielle Unterstützung für betroffene Betriebe an. Der Lebensmittelkonzern Carrefour war besonders betroffen, 50 Geschäfte wurden geplündert. Wegen der sozialen Unruhen revidiert das Unternehmen nun die Gewinnprognose für dieses Jahr nach unten. Die Regierung erzielte überdies ein Abkommen mit Plattformen wie Ebay und Vinted, damit nicht Plünderer die gestohlenen Produkte weiterverkaufen können.

In der Nacht zum Mittwoch blieb es ruhig. In mehreren Städten, darunter in Paris, Marseille und Nizza, gab es in einzelnen Vierteln Ausgangssperren. Über Paris kreiste überdies in den Nachtstunden ein Hubschrauber, um die Einhaltung zu kontrollieren. Auch in den Nächten davor hatte es in einigen Orten Beschränkungen gegeben.

Der Premierminister traf am Mittwoch Vertreter von Gewerkschaften, die für den 5. November einen Aktionstag angekündigt hatten. Bei dem Gespräch, bei dem auch Polizeikräfte dabei waren, sollte es um die Absicherung der Großveranstaltung gehen. Gewerkschaftsfunktionäre kritisierten, dass nicht auch Vertreter der Schüler und Studierenden, die seit Wochen gegen die miserablen Zustände im Bildungsbereich protestieren, eingeladen waren.

Für Donnerstag hat der Premierminister die Chefs der politischen Parteien zu einem Treffen eingeladen. Die politische Debatte wird immer aufgeheizter. Auch Regierungsmitglieder werfen dem linkspopulistischen Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon vor, die Proteste politisch auszunutzen. Mélenchon, der bei Kundgebungen mitmarschiert, prangert die Polizeigewalt an, politische Mitstreiter fordern ihn auf, sich von Gewalt zu distanzieren.

Marine Le Pen will ebenso wie der Chef ihrer rechtsextremen Partei Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, der Einladung des Premierministers nicht Folge leisten, sondern nur Stellvertreter schicken. Le Pen, die in Umfragen vor Mélenchon liegt, sprach in einem Interview mit Franceinfo von „einer sterbenden Macht, die die Kontrolle verloren hat, sich nicht mehr halten kann, nicht mehr vorausschauend handeln kann und zum Teil in ideologischer Verleugnung verstrickt ist“.