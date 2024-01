Von Gabriel Attal gibt es Fotos, auf denen man ihn mit ein paar grauen Haare sieht. Es sind nur vereinzelte, Gott bewahre: an den Schläfen, auf der Stirn. Ein kleiner Tribut an eine verrückt schnelle und steile Karriere. Attal ist erst 34 Jahre alt, und er ist Frankreichs neuer Premierminister, der bisher jüngste in der Geschichte der Fünften Republik, seit 1958. Er entthront in dieser nicht sehr wichtigen, aber interessanten Kategorie den Sozialisten Laurent Fabius. Der war 37, als ihn François Mitterrand 1984 zum Regierungschef machte. Das war eine Sensation, es waren ja auch andere Zeiten. Und um diesen frivolen Exkurs ins Haarige noch zu runden: Fabius war damals schon fast kahl. Die Macht ist nun mal ein verzehrendes Geschäft.

Attal ist "Macronist" der ersten Stunde, ein Supergetreuer seit Emmanuel Macrons Kampagne vor der Präsidentschaftswahl 2017, und das macht etwa die Hälfte seiner Eignung aus. "Ich verdanke ihm alles", sagt Attal gerne zu denen, die ihn nach Macron fragen. Und Macron sagte jüngst über seinen erst neulich berufenen Bildungsminister, der habe die Energie und die Courage, um die "notwendigen Kämpfe" zu führen. Er erinnerte bei der Gelegenheit aber auch vielsagend daran, dass Attal "vor allem" seit den Anfängen an seiner Seite stehe. Loyalität, das scheint gerade die härteste Währung zu sein bei diesem Regierungswechsel in Paris.

Elisabeth Borne hat Macron treu gedient. Man nannte sie seine "Soldatin"

Was hatten die französischen Medien in den vergangenen Wochen nicht spekuliert, wer Elisabeth Borne nachfolgen könnte, Premierministerin für 602 Tage. Attal stand lange gar nicht auf der Liste möglicher Kandidaten, nicht einmal unter den "Ferner liefen", und man muss davon ausgehen, dass Macron ihn so schützte.

Der Präsident hat Premierministerin Borne am Montagabend entlassen, weil sie ihm nicht genügend strahlte für seinen finalen, immerhin noch dreieinhalb Jahre dauernden Rush im Elysée. Borne war eine Exekutorin der präsidialen Wünsche, oder wie die Zeitung Le Parisien sie zum Abschied nannte: "Macrons Soldatin". Als hohe Beamtin war sie auch keine politische Besetzung, sondern eine Verwalterin im Dienste des Präsidenten. Im Moment ihrer Berufung im Mai 2022 war sie ähnlich unbekannt in der großen Öffentlichkeit wie ihre zwei Vorgänger im Amt, Édouard Philippe und Jean Castex.

Bei Gabriel Attal, Macrons insgesamt viertem Premier, ist alles anders: Er strahlt schon von sich aus, bubenhaft jung. Er ist ein brillanter Kommunikator, das sagen alle, einer, der sich die Umfragen anschaut, die Sorgen der Franzosen studiert und dann die passenden Worte für seinen Auftritt findet.

In der Entourage des Präsidenten nennt man ihn auch den "Klassenbesten", einen Streber in dem Sinn, dass er mit entwaffnender Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit nach oben strebt. Als gehörte ihm die Welt.

Wer in Attal deshalb eine Art Klon Macrons erkennt, selbst äußerlich, mit dieser Aura eines schmalen Investmentbankers in perfekt geschnittenen, engen Anzügen - der täuscht sich wahrscheinlich nicht. Attal sieht Macron tatsächlich sehr ähnlich, allerdings dem Macron von 2017. Und wenn sich Attal nun gut anstellt und genügend Zeit bekommt, um sich zu beweisen als Premier, könnte er vielleicht Ambitionen für 2027 entwickeln. Dann finden in Frankreich die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Nach zwei Mandaten in Folge darf Macron selbst nicht mehr antreten. Kann es sein, dass er da seinen Nachfolger aufbaut?

Attal hat die typische französische Kaderschule durchlaufen

Attal ist in begüterte Verhältnisse geboren worden, sein Vater war Anwalt und Filmproduzent. Gabriel Attal besuchte eine berühmte Privatschule in Paris, eine Blase der Elite, und absolvierte dann Sciences Po, eine fast obligatorische Universitätsschmiede für das politische Personal in Frankreich. Immer noch. In jungen Jahren war er Mitglied des Parti Socialiste - aber was heißt in seinem Fall schon "in jungen Jahren"?

2016, mit 26 Jahren, gehörte er zu jener Garde enger Vertrauter, die Macrons Bewegung La République en marche aufbauten und prägten. Er war zunächst Sprecher der Partei. Zu der Garde gehörte auch Stéphane Séjourné, Attals Lebenspartner und Europaparlamentarier. Eine Aura von Modernität umwehte sie alle.

Als Macron Präsident wurde, machte er Attal zum Staatssekretär im Gesundheitsministerium, wo er ganz zu Beginn seiner Karriere schon einmal gearbeitet hatte, damals noch als Angestellter der Sozialisten. Doch die neue Rolle dünkte ihn etwas gar schattig, so wurde er bald schon Sprecher der Regierung und bewies seine lächelnde Leichtigkeit im Umgang mit den Medien: Attal mag auch die großen Fernsehstudios der Abendnachrichten, die Scheinwerfer auf seinem Gesicht, die ganze Aufmerksamkeit - er ist schon außergewöhnlich telegen und eloquent vor großem Publikum.

Von Sommer 2022 an war er französischer Budgetminister und dann seit Sommer 2023 Erziehungsminister - für fünf Monate und zwanzig Tage, wie die französische Presse nachrechnet. Eine Sequenz wie ein Sprint. Doch diese jüngste, kurze Etappe als Bildungsminister diente ihm als Rampe für noch höhere Ambitionen. Kaum hatte Attal übernommen, drückte er das Verbot der Abaya durch, so nennt man ein Gewand mit Kopfschleier für Musliminnen. Er wollte das Verbot als Bekenntnis zum Laizismus verstanden wissen. Es war aber vor allem auch ein Paukenschlag, in eigener Sache.

Dann nahm er sich des Mobbings an den Schulen an, auch sehr populär. Und nach der Ermordung eines Professors im nordfranzösischen Arras durch einen jungen Islamisten aus Tschetschenien verhieß er "tolérance zéro" mit radikalisierten Schülern, ein Selbstläufer in der öffentlichen Debatte. Offenbar plante er, länger Bildungsminister zu bleiben, denn er nahm sich auch eine größere Reform der Mittelschule vor, um die Ausbildung junger Französinnen und Franzosen strukturell zu straffen. So sollen Schüler mit ungenügenden Noten bald wieder die Klasse wiederholen müssen - eine Maßnahme gegen Schlendrian. Auch von einer Wiedereinführung von Schuluniformen hat er schon gesprochen, da und dort wird sie getestet.

Viele fragen sich, wo der neue Premier politisch eigentlich steht

In der Summe ergibt das aber noch keinen großen Leistungsnachweis, das war auch nicht möglich in weniger als sechs Monaten. Und so fragt man sich, wo dieser Gabriel Attal politisch überhaupt steht, und wofür er steht. Hat er eine eigene Linie?

Attal, so viel lässt sich sagen, ist ein energischer Vertreter von Macrons Credo, wonach die alten parteipolitischen Lager überholt seien, dass es links und rechts eigentlich gar nicht mehr gebe. "Mein Vater war eher links, meine Mutter ist eher rechts", sagte Attal einmal, und man hörte darin das Echo von Macrons ständig vorgetragenem "en même temps", französisch für "gleichzeitig" und "sowohl als auch", die politische Formel der Zentristen, die links und rechts der Mitte nach Stimmen fischen.

Nun, seine Auftritte als Bildungsminister gefielen der Rechten sicher noch besser als der Linken, vor allem im Ton: Er wollte Autorität verströmen. In seiner Sicht auf die Schule klang auch etwas Nostalgie nach der Schule von früher mit - aber ob er die selbst noch erlebt hat? Im vergangenen Herbst traf sich Attal zu einem Essen mit Nicolas Sarkozy, dem früheren rechtsbürgerlichen Präsidenten Frankreichs, was natürlich nicht unkommentiert blieb. Soll ausgerechnet der frühere Sozialist die "Macronisten" näher an die Republikaner führen? Und würde er dann nicht den linken Flügel seiner relativen Regierungsmehrheit verschrecken? Fragen, bisher ohne Antwort.

Wenn dem jungen Mann nun das Lächeln nur nicht bald vergeht. Wenn er jetzt nur nicht schnell ergraut.