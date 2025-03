Nach mehr als zwei Jahren ist ein in Iran festgehaltener Franzose freigekommen. „Olivier Grondeau ist frei, in Frankreich, unter den Seinen“, teilte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron auf X mit. Man teile die Erleichterung der Familie. Nach Angaben des französischen Außenministers Jean-Noël Barrot war der Mann 887 Tage in Iran in Haft gewesen. Der 34-Jährige aus Montpellier sei in Iran wegen Spionage zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, schrieb Le Parisien. Laut France Info unternahm der Mann eine Weltreise, als er im Herbst 2022 in Iran festgenommen wurde. Frankreichs Behörden sprachen von Geiselhaft. Auch ein französisches Lehrerpaar wurde 2022 in Iran festgenommen. Die beiden sitzen noch immer in Haft. dpa