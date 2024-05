Von Oliver Meiler, Paris

Le Terrible, der Schreckliche. So heißt Frankreichs bisher letzte Zugabe zu seiner Nuklearflotte, sein viertes Atom-U-Boot. Abschreckung lebt nun mal von Politik und Kommunikation, da gehören solche Namen dazu. Im Dienst ist Le Terrible seit 2010, ziemlich neu also. Normalerweise liegt das Boot bei Brest in der Bretagne, ausgestattet mit 16 Nuklearraketen des Typs M51. Aber was ist schon noch normal, seit in Europa wieder Krieg herrscht?