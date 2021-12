Von Thomas Kirchner, Paris

Wenn es um Europa geht, muss Emmanuel Macron offenbar vorpreschen. Schon 2017 war das so, als der frisch gekürte französische Präsident zwei Tage nach der Bundestagswahl die deutschen Nachbarn in seiner Sorbonne-Rede mit weitreichenden europapolitischen Vorschlägen unter Druck setzte. Und jetzt stellt Macron die eben erst gewählte neue Bundesregierung vor vollendete Tatsachen. Am Donnerstagabend präsentierte er seine Ideen zur EU-Ratspräsidentschaft, die Frankreich im Januar übernimmt. Mit viel Pomp im Élysée-Palast, auf einer langen, fast überlangen Pressekonferenz, die Macron mit einer mehr als einstündigen Rede einleitete.

Mit der Ratspräsidentschaft kommt der französischen Regierung ein halbes Jahr lang eine spezielle Rolle in der Europäischen Union zu. Sie leitet die Ministertreffen, bestimmt die Agenda, lotet gemeinsam mit dem permanenten Ratspräsidenten Charles Michel Kompromisse aus. Und sie kann, wenn auch in beschränktem Maße, inhaltliche Impulse setzen.

Das Europa, das er sich wünscht, hatte Macron bereits 2017 skizziert: Es schützt seine Bürger, bietet ihnen Sicherheit, ist mächtig genug, um auf der internationalen Bühne eigenständig handeln zu können. Hinzugefügt hat er nun, dass es auch ein "menschliches Europa" sein soll. So will Frankreich die Verhandlungen über einen europäischen Mindestlohn voranbringen und sich für gleiche Gehälter für Frauen einsetzen.

Auch in die Reform der Asylpolitik will Paris endlich Dynamik bringen und vor allem den Schengen-Raum umbauen. "Europa muss seine Grenzen besser im Griff haben", sagte Macron, nur wenn sie gesichert seien, lasse sich hybriden Angriffen wie jüngst an der Grenze zu Belarus entgegentreten. Macron schlägt vor, dem Schengenraum eine eigenständige politische Struktur zu verleihen. Wie bei der Euro-Zone sollen künftig separate Treffen der zuständigen Minister stattfinden, die eine "kohärente Politik" gestalten. Hinzu käme ein Mechanismus, bei dem sich die Mitgliedstaaten in Notfällen an den Grenzen gegenseitig schnell mit Beamten und Material unterstützen können.

Ein souveränes Europa wäre nach dem Willen Macrons auch eine "digitale Macht". Unter französischer Führung sollen die Gesetzesakte über die Regulierung digitaler Märkte abgeschlossen werden, mit denen die EU Google und Co. stärker an die Kandare nehmen will. Und dieses Europa soll außen- und sicherheitspolitisch möglichst mit einer Stimme sprechen. In der Verteidigungspolitik will Macron europäische Kompetenzen und Ressourcen stärker bündeln, in einem Weißbuch soll eine gemeinsame Strategie definiert werden.

Europa muss souverän sein - das ist Macrons Leitmotiv

Ein wichtiges Thema für Frankreich ist die Einführung einer Grenzausgleichsteuer (CBAM), die die EU-Kommission 2019 im Rahmen des Green Deal vorgestellt hatte. Damit würden energieintensive Importe aus Staaten belastet, die im Gegensatz zur EU keine systematische CO2-Bepreisung installiert haben. In solchen Ländern können Unternehmen günstiger produzieren - diese Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie hat Paris besonders im Blick. Deutschland verfolgt dem Vernehmen nach einen weniger strikten Kurs, aus Angst vor Handelskriegen, etwa mit China.

Aber nicht nur bei Fragen des Handels könnte Macron anecken mit Berlin. Kurz vor Weihnachten wird die EU-Kommission vermutlich ihre "Taxonomie" vorlegen, der zufolge auch Atomenergie und Gas als "grün" bezeichnet werden können. Die französische Regierung will es so, sie hält die Atomkraft langfristig für unabdingbar und plant sogar neue Meiler.

Einig ist sich Macron mit Berlin aber bei der Forderung, das Europäische Parlament zu stärken, etwa durch das Recht auf eigene Gesetzesinitiativen. Im Mai sollen die Ergebnisse der laufenden Konferenz zur Zukunft der EU vorgestellt werden, im Kern eine Erfindung Macrons, bei der sich die Bürger inhaltlich einbringen können. Wie die deutsche Ampel-Regierung kann sich auch der französische Präsident vorstellen, dass es anschließend zu Vertragsänderungen kommt.

Macrons Europa muss souverän sein, dieses Leitmotiv hatte er schon 2017 in der Sorbonne betont. Anfang dieser Woche bei einem Abend zum 25. Geburtstag des Jacques-Delors-Instituts schwärmte er wieder von einem "Europa, das seine eigenen Entscheidungen treffen kann, militärisch, technologisch, kulturell und in Bezug auf Werte". Die "wahren Themen" seien "die Frage, wie wir uns zum chinesischen und zum amerikanischen Modell verhalten wollen".

Es ist nicht ideal für die EU, dass die Ratspräsidentschaft durch die französische Präsidentschaftswahl im April "halbiert" wird. Nicht nur weil danach möglicherweise die Regierung wechselt, sondern weil bereits der Wahlkampf Schatten wirft. In Frankreich, einem der europakritischsten Mitgliedstaaten, ist Macron der einzige Politiker von Belang, der sich uneingeschränkt zur EU bekennt. Es wird nicht leicht werden für ihn, gegen die zu erwartenden migrations- und europapolitischen Attacken seiner rechtspopulistischen Konkurrenten zu bestehen. Schadet ihm Europa also oder nützt es ihm? "Die Präsidentschaftswahl wird nicht in Brüssel gewonnen", warnte dieser Tage ein früherer Berater von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy.