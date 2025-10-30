Erstmals hat die französische Nationalversammlung einen Entschließungsantrag des rechtsnationalen Rassemblement National angenommen. Der nicht bindende Text fordert, ein jahrzehntealtes Abkommen mit Algerien aufzukündigen, und wurde mit knapper Mehrheit gebilligt. 185 Abgeordnete stimmten für den Text, 184 dagegen. Laut Pressestelle der Parlamentskammer ist es das erste Mal, dass ein Vorschlag für einen Gesetzestext oder einen Entschließungsantrag angenommen wurde, der von einem Abgeordneten aus der Fraktion des Rassemblement National eingereicht wurde. Die führende französische Rechtsnationale Marine Le Pen schrieb auf X von einem „immensen Erfolg“. Neben den Rechtsnationalen und ihren Verbündeten stimmten die Konservativen dafür.