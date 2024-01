Eine Begegnung mit der Nation nennt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine lange Rede am Dienstagabend.

Emmanuel Macron versucht in einer großen Pressekonferenz zur besten Sendezeit auf sechs französischen Fernsehkanälen seine Präsidentschaft neu auszurichten - und wird nur einmal richtig leidenschaftlich.

Von Oliver Meiler, Paris

Wo die Franzosen auch hinzappten, überall nur er: Emmanuel Macron, im Festsaal des Élysées. Dienstag, von 20.15 bis 22.30. Das hat es auch in Frankreich noch nie gegeben, dass ein Präsident die Primetime des Fernsehens für sich reklamierte, auf sechs Kanälen gleichzeitig, live: bei TF1, France 2 und vier Nachrichtensender. Und auch was die Länge seiner Pressekonferenz anging, muss man schon zurückblenden bis an die Anfänge dieser 5. Republik, bis zum General, zu Charles de Gaulle. Der setzte sich auch gerne vor die Presse und redete stundenlang, ziemlich genial meistens, selbst wenn er improvisierte.