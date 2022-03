Gut einen Monat vor den französischen Präsidentschaftswahlen hat sich die linke Politikerin Christiane Taubira aus dem Rennen um das höchste Staatsamt zurückgezogen. Es sei offenkundig, dass sie nicht bis Freitag die nötigen 500 Unterstützer-Unterschriften werde sammeln können, sagte Taubira am Mittwoch in Paris. Die 70-Jährige hatte bis Dienstag 181 Unterschriften zusammen. Bewerber müssen Unterschriften von 500 gewählten Politiker, etwa Bürgermeister oder Abgeordnete vorlegen, um zu kandidieren. Am 10. und 24. April sind in Frankreich Präsidentschaftswahlen. Die frühere Justizministerin Taubira hatte betont, sie wolle nicht nur eine weitere Kandidatin sein, sondern das zersplitterte linke Lager einen.