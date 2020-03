Wer derzeit in Frankreich seine Stimme abgibt, hat eigentlich ausreichend Argumente für die Auswahl einer Partei. Die stärksten Argumente schienen aber bei der Kommunalwahl am Sonntag jene zu haben, die nicht zur Urne gingen. Sie waren in der Mehrzahl. Nun stellt sich die Frage, ob ein durch die Corona-Krise verzerrtes Stimmbild tatsächlich die französische Kommunalpolitik der nächsten sechs Jahre bestimmen darf - und ob die fällige Stichwahl in einer Woche stattfinden kann. Erwogen wird ein Abbruch der Wahl.

Präsident Emmanuel Macrons flapsiger Spruch vor der Wahl - wer einkaufen geht, kann auch wählen gehen - ist eben nicht ganz wahr. Obwohl die Demokratie jedem Demokraten heilig sein sollte, ersetzt sie nicht Grundbedürfnisse wie essen und trinken.

Selbst bei einer Wahlbeteiligung von 45 Prozent lässt sich am Ergebnis ablesen, dass Macrons Partei REM nicht im Land verankert ist, der Präsident also eine singuläre Erscheinung bleiben könnte. Das Ergebnis belegt zweitens, dass die Grünen immer stärker werden, dass drittens die Rechtsextremen nach wie vor eine formidable Kraft abgeben. Und schließlich: Die alten Parteien, links und rechts, gibt es immer noch. Das immerhin ist aus demokratietheoretischer Sicht eine gute Nachricht.