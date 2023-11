Der französische Sozialist und langjährige Bürgermeister von Lyon, Gérard Collomb, ist am Wochenende an Krebs gestorben. Fast 20 Jahre lang hatte der Sohn aus einer Arbeiterfamilie aus dem burgundischen Chalon-sur-Saône die große Stadt an der Rhone regiert, geprägt und modernisiert. Seine nahbare Art machte ihn populär. Im Parti Socialiste gehörte er immer dem rechten Flügel an. Als Sozialliberaler war Collomb dann ein "Macronist" der ersten Stunde - ein Anhänger und Wahlhelfer von Emmanuel Macron. Dass der 2017 Präsident werden konnte, lag nicht unwesentlich daran, dass es Collomb gelungen war, dessen politisches Bündnis um die Zentristen zu erweitern. Als Dank machte ihn Macron zum Innenminister, der Nummer 2 seiner ersten Regierung. Bekannt wurde die Szene, als ihm Macron nach dem Wahlsieg die Wange tätschelte. Collomb blieb nur eineinhalb Jahre Innenminister und versuchte danach noch einmal, Bürgermeister von Lyon zu werden, scheiterte aber an den Grünen. Er wurde 76 Jahre alt.