6. März 2019, 18:50 Uhr Frankreich Die Gefängniswärter achten auf sich

Vor dem Gefängnis in Condé-sur-Sarthe errichten Wärter Barrikaden und demonstrieren damit gegen die Zustände in französischen Haftanstalten.

In den Haftanstalten streikt das Personal, weil es mehr Schutz vor gewaltbereiten und radikalisierten Insassen will.

Von Nadia Pantel , Paris

Nach einem Angriff auf zwei Vollzugsbeamte hat am Mittwoch in ganz Frankreich das Sicherheitspersonal der Strafanstalten gestreikt. 70 Gefängnisse waren von dem Streik betroffen, das Wachpersonal nahm seine Arbeit erst mit einer symbolischen Verspätung von einer Viertelstunde auf. An manchen Orten hatten Streikende auch Barrikaden gebaut, die Kollegen daran hinderten, mit ihrer Arbeit zu beginnen. Wie bereits bei dem Streik des Sicherheitspersonals im Januar vorigen Jahres geht es auch nun wieder um die Frage, inwiefern Gefängniswärter vor Aggressionen und Angriffen der Insassen geschützt werden.

Auslöser der Proteste war ein Angriff in dem Hochsicherheitsgefängnis in Condé-sur-Sarthe im nordfranzösischen Département Orne. Der 27-Jährige Michael Chiolo war am Dienstag mit einem Messer auf zwei Wärter losgegangen, einer der beiden Angegriffenen musste umgehend operiert werden. Chiolo führte die Tat gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin durch, die ihn im Gefängnis besuchte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es die Lebensgefährtin war, die die Waffe ins Gefängnis schmuggelte. Da es sich um ein Keramikmesser handelte, schlug der Metalldetektor bei der Personenkontrolle nicht an.

Nach dem Angriff verschanzten sich Chiolo und seine Freundin mehr als neun Stunden in zwei Besuchsräumen des Gefängnisses. Die Polizei stürmte schließlich die Räume. Chiolos Freundin habe sich dabei erneut auf die Beamten stürzen wollen, ein Polizist habe aus Notwehr auf sie geschossen, sie starb. Chiolo wurde nur leicht verletzt. Die Pariser Staatsanwaltschaft erklärte, dass Chiolo "Allahu akbar" gerufen habe, als er angriff. Chiolo habe den getöteten Terroristen Chérif Chekatt rächen wollen. Chekatt hatte im Dezember einen islamistisch motivierten Anschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt verübt, dabei wurden fünf Menschen getötet. Chekatt selber starb zwei Tage später bei einem Schusswechsel mit der Polizei.

In Frankreich sitzen mehr als 500 Personen wegen terroristischer Straftaten ein

Der Messerangriff im Gefängnis von Condé-sur-Sarthe wirft nun die Frage auf, wie Frankreich mit der Radikalisierung von Gefangenen umgeht. Chiolo ist kein verurteilter Terrorist, er soll erst in Haft damit begonnen haben, sich mit islamistischen Ideen auseinander zu setzen. Seit 2012 sitzt er eine 30-jährige Haftstrafe ab, im November 2015 hat er den späteren Angreifer von Straßburg, Chekatt, im Gefängnis von Epinal kennengelernt.

Als im Januar 2018 Frankreichs Gefängnispersonal mehr als zwei Wochen streikte, und als wie jetzt brennende Holzpaletten den Zugang zu den Haftanstalten versperrten, stand auch die Frage des Umgangs mit islamistisch motivierter Gewalt im Zentrum des Konflikts. Am 11. Januar 2018 hatte ein deutscher Islamist drei Gefängniswärter angegriffen und verletzt. In einer Reaktion auf den damaligen Streik ordnete die französische Regierung vor gut einem Jahr eine 180-Grad-Wende im Umgang mit verurteilten Terroristen an. Sie sollen von anderen Gefangenen getrennt werden und isoliert ihre Strafe absitzen. Diese Maßnahme betraf zunächst 450 Gefangene in ganz Frankreich. In Frankreich sitzen mehr als 500 Personen eine Strafe ab, die im Zusammenhang mit Terrorismus steht, und mehr als 1000 Personen gelten als radikalisiert. Doch die Frage, wer anfällig sein könnte für die Anwerbeversuche terroristischer Netzwerke, stellt sich immer wieder neu.

So war auch Chiolo bei Antritt seiner Haftstrafe nicht Teil eines islamistischen Milieus. Er war erst 2010, zwei Jahre vor seiner Verhaftung, zum Islam konvertiert. Chiolo wurde für einen Raubüberfall verurteilt. Er und zwei weitere Männer hatten 2012 einen 89-jährigen Mann ausgeraubt, gequält und geknebelt. Der 89-Jährige erstickte, es handelte sich um einen Mann, der eine Gefangenschaft im Konzentrationslager Dachau überlebt hatte.

Doch nicht nur radikales Gedankengut, auch die Überbelegung der Zellen und die Überlastung des Wachpersonals tragen zur Krise in Frankreichs Strafvollzug bei. In Europas größtem Gefängnis, in Fleury-Mérogis, zeigte eine Selbstmordserie im vergangenen Jahr, wie verzweifelt die Lage für Wächter und Inhaftierte ist. Innerhalb von fünf Monaten nahmen sich 2018 in Fleury-Mérogis sieben Gefangene das Leben. Außerdem stürzte sich ein Sicherheitsbeamter in seiner Uniform von einer Brücke in den Tod. Die Witwe des Mannes sagte im Mai in einem Interview mit dem Fernsehsender BFM: "Er hat sich in seiner Uniform umgebracht, das bedeutet, dass seine Arbeit ihn getötet hat." Er habe unter einer viel zu hohen Arbeitsbelastung gelitten, unter dem alltäglichen Druck und darunter, dass er von der Gefängnisleitung nicht unterstützt worden sei.

Auf Anordnung der Justizministerin Nicole Belloubet werden aktuell die Arbeits- und Haftbedingungen in dem Gefängnis von Condé-sur-Sarthe, in dem Chiolo und seine Freundin ihren Angriff durchgeführt hatten, überprüft. "Man muss Konsequenzen aus dieser terroristischen Attacke ziehen", sagt die Justizministerin. Am Mittwochnachmittag sagte Belloubet vor der Nationalversammlung, dass Sicherheitswesten und eine spezielle schnitt- und stichsichere Kleidung zukünftig allen französischen Gefängniswärtern zur Verfügung gestellt werden.