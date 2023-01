Geschichte wird geschrieben: Präsident Charles de Gaulle (M.) und Bundeskanzler Adenauer (l.) unterzeichnen am 22. Januar 1963 den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.

Frankreich und Deutschland feiern den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags. Doch zwischen den Ländern kriselt es. Was bedeutet das also für ihre Freundschaft? Eine Spurensuche in den Partnerstädten Saarburg und Sarrebourg.