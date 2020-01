Der Premier will in die Provinz

Frankreichs Premierminister Édouard Philippe möchte bei den Kommunalwahlen in der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre als Bürgermeister kandidieren. "Ich habe beschlossen, für das Amt des Bürgermeisters von Le Havre zu kandidieren, und zwar an der Spitze der Liste", sagte der 49-Jährige am Freitag der Regionalzeitung Paris-Normandie. Der von der bürgerlichen Rechten kommende Philippe war früher schon lange Bürgermeister der Stadt. Sollte er erneut gewählt werden, will er allerdings zunächst Premier bleiben. "Wenn der Präsident der Republik weiterhin Vertrauen in mich hat, werde ich meine Mission als Premierminister weiterhin erfüllen", sagte Philippe. Er werde dann erstmal einer anderen Person auf der Liste seinen Platz überlassen.