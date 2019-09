Letzte Ehre: Der Sarg des Verstorbenen Jacques Chirac am Invalidendom in Paris.

Es war in den vergangenen Tagen nicht schwer, Jacques Chirac posthum seine Zuneigung auszudrücken. Für Frankreichs Bürgern wurde extra der Élysée-Palast geöffnet, damit sie dort in Kondolenzbüchern ihrem früheren Präsidenten einen letzten Gruß hinterlassen konnten. Am Sonntag, vier Tage nachdem der Tod des 86-Jährigen bekannt gegeben worden war, standen die Menschen vor dem Invalidendom in Paris Schlange, um Chiracs Sarg zu sehen. Und am Montag sammeln sich die Pariser schließlich vor der Kirche Saint-Sulpice und verfolgen den Trauergottesdienst, der drinnen vor der politischen Prominenz Frankreichs abgehalten wird, auf großen Leinwänden.

In einer Umfrage hoben die Franzosen Jacques Chirac auf denselben Rang wie Charles de Gaulle

Der Höhepunkt der Chirac-Begeisterung ist jedoch keine dieser Menschenansammlungen, sondern eine schlichte Umfrage. Wen halten Sie für den besten Präsideten der fünften Republik, fragte das Meinungsforschungsinstitut Ifop Ende vergangener Woche. Chirac, sagten 30 Prozent der Franzosen. Und hoben den gerade Verstorbenen damit auf denselben Rang wie Republikgründer Charles de Gaulle. Seit Chirac seit 2014 nicht mehr in der Öffentlichkeit auftrat, verbesserten sich seine Beliebtheitswerte kontinuierlich. Doch so gut wie nun, da er nicht mehr ist, waren sie noch nie.

Am Montagmittag treffen sich in der Kirche Saint-Sulpice diejenigen, die unter Chiracs großem Schatten kaum noch leuchten. In der ersten Reihe sitzen während des Trauergottesdienstes die ehemaligen Präsidenten Valérie Giscard d'Estaing (1974 bis 1981), Nicolas Sarkozy (2007 bis 2012), und François Hollande (2012 bis 2017). Während Chiracs politisches Erbe im französischen Fernsehen das ganze Wochenende über umfassend besprochen und gewürdigt wurde, treten die anderen Präsidenten nur noch als Vergleichsgrößen auf. Die aristokratisch anmutende Abgehobenheit Giscard d'Estaings wird herangezogen, um Chiracs Volksnähe zu loben. Sarkozys Hang zur polarisierenden Meinung wird zitiert, um Chirac als Versöhner hervorzuheben. Hollandes traurige Jahre dienen als Folie, vor der Chirac als Präsident der guten alten Zeit glänzen darf.

Es sind nostalgisch-beseelte Tage in Paris. Der Präsident Chirac, um den getrauert wird, das ist der Mann, der Nein zum Irak-Krieg gesagt hat, der den Militärdienst abgeschafft hat und der schon 2002 vor der Klimaerwärmung warnte. In der Stunde des Abschieds wirkt Chirac wie ein Visionär. Über die Atomtests, die er im Mururoa-Atoll wieder eingeführt hatte, wird eher weniger gesprochen. Auch nicht über das Referendum von 2005, in dem Chirac die Franzosen über die Europäische Verfassung abstimmen ließ. Das Nein in diesem Referendum erschwert bis heute die Europapolitik aller folgenden Präsidenten.

Ausgerechnet für Macron, den jungen Fleißigen, haben die Franzosen kaum noch Liebe übrig

Der amtierende Präsident Emmanuel Macron steht am Montagmittag im Innenhof des Invalidendoms allein vor dem Sarg Chiracs. Der jüngste Präsident, den Frankreich je gewählt hat, gedenkt des Politikers, den sie jetzt "Frankreichs letzten großen Präsidenten" nennen. Es ist, als ende dort, zu Macrons Füßen, eine vergangene Zeit, in der es noch große Politiker und große Taten gab. Und ausgerechnet für Macron, den jungen Fleißigen, der ständig wirken will, als arbeite er an Glanzstücken, die sich die Historiker notierten sollten, haben die Franzosen kaum noch Liebe übrig.

Doch wenn man sich die Umfrage genauer anschaut, in der Chirac nun zum Herzenspräsidenten gekürt wurde, wirkt er nicht mehr ganz so unerreichbar. Auf die Frage: "Was werden sie von Chirac in Erinnerung behalten?" antworteten 31 Prozent der Franzosen: Er war eine sympathische Person, die das Leben mochte. Erst ein paar Fragen später geht es um konkrete Politik. Und dann geben sieben Prozent der Befragten an, dass Chirac für sie ein Präsident gewesen sei, dem nur wenige Reformen gelangen. Man kann in der Chirac-Begeisterung auch eine Entlastung für Macron sehen, die Bilanz seiner Amtszeit wird weder 2019 noch 2020 geschrieben, sondern viel später und nach Kriterien, die noch nicht vorhersehbar sind.

Als Chiracs Sarg an applaudierenden Franzosen vorbei vom Invalidendom zur Kirche Saint-Sulpice gefahren wird, nimmt die Stadt Abschied von einem Politiker, der über Jahrzehnte hinweg jeden Abend im Fernsehen zu sehen war.

Die Szenen wirken wie eine bescheidene Neuauflage des Dezembers 2017. Damals gingen mehr als eine Million Franzosen auf die Straße, um gemeinsam des verstorbenen Rockstars Johnny Hallyday zu gedenken. Zu den beliebten Motiven in den nun omnipräsenten Chirac-Fotostrecken gehören gemeinsame Bilder von Chirac und Hallyday. Der Präsident und der Rockstar als grinsende Garanten einer guten, alten Zeit, die sich für viele ältere Franzosen vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sie damals jung waren.