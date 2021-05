Mehr Sicherheit für Polizisten fordern die Demonstranten in Paris. Erst am 5. Mai war ein Beamter im Dienst erschossen worden.

Von Nadia Pantel, Paris

Auf dem großen Bildschirm neben der Bühne, gleich vor der Pariser Nationalversammlung sieht man einen Mann vom Krankenhausbett aus sprechen. Er ist Polizist und wurde im Dienst schwer am Kopf verletzt. "Danke, dass ihr hier seid," sagt er, die Menge vor ihm jubelt. Vor ihm hat ein anderer Beamter erzählt, wie er beim Versuch einer Festnahme mit einem Messer angegriffen wurde. Eine Frau berichtet davon, wie ihr Mann auf Streife angeschossen wurde und sie um sein Leben fürchtete. Keiner, der hier spricht, sagt seinen Namen, sie haben Angst vor neuen Angriffen.

"Wir sind Zielscheiben geworden," ruft ein Mann auf der Bühne. Die Botschaft, die Frankreichs Polizeigewerkschaften an diesem Mittwoch rüberbringen möchten, lautet: Wir haben die Schnauze voll. Und wir sind viele. 35 000 Teilnehmer wollen die Veranstalter gezählt haben. Die Menschen stehen dicht an dicht, die meisten in zivil, viele haben eine der blauen Gewerkschaftsfahnen dabei.

Weiter hinten in der Menge steht eine junge Frau, 32 Jahre alt, Streifenpolizistin. Auch sie will anonym bleiben, "das ist sicherer so". Warum sie hier ist? "Weil unsere Arbeit nicht respektiert wird. Wir werden ständig beleidigt, dabei sorgen wir dafür, dass die Menschen in Ruhe leben können." Sie sei auf die Straße gegangen, "obwohl ich eigentlich nie demonstriere". Aber der Tod eines Beamten in Avignon habe sie erschüttert. Am 5. Mai wurde der Polizist Eric Masson bei einer Personenkontrolle von einem mutmaßlichen Drogendealer erschossen. Ende April war in Rambouillet bei Paris eine Polizistin von einem mutmaßlichen Islamisten erstochen worden.

Die Kundgebung, zu der sich nun Tausende eingefunden haben, soll ein "Weckruf" sein. Die Veranstalter fordern härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten und grundsätzlich eine Justiz, die stärker durchgreift. "Wie lange sollen wir noch in dieser Unsicherheit leben?" sagt einer der Redner. "Keiner tut was! Keiner hört uns zu!"

Vertreter fast aller Parteien lassen sich auf der Demo sehen

Letzteres stimmt nicht ganz. Die Wut der Polizisten ist zu Frankreichs zentralem politischen Thema geworden. Fast alle Parteien versicherten den Beamten ihre Solidarität. Unterstützung kam dabei nicht nur von Rechten und Konservativen, die auch in Frankreich Fragen der inneren Sicherheit zu ihren Kernkompetenzen erklärt haben. Auch Sozialisten, Kommunisten und Grüne besuchten demonstrativ die Kundgebung. Das Gefühl der "Unsicherheit trifft die ärmeren Schichten am härtesten", hieß es von den Kommunisten, man werde "für eine bessere Ausstattung der Polizei kämpfen".

Die Sozialisten sagten, man dürfe Sicherheitspolitik nicht den Konservativen überlassen, "schließlich wurde die Polizei von Sarkozy kaputt gespart". Und der grüne Präsidentschaftsinteressent Yannick Jadot betonte, an einem "gemeinsamen Moment der Trauer" teilnehmen zu wollen. Seine Partei würde ja auch nicht aufhören gegen den Klimawandel zu kämpfen, wenn das Thema von Rechten instrumentalisiert werde.

Einen Höhepunkt fand die politische Begeisterung für die Polizei in der Demo-Teilnahme des Innenministers Gérald Darmanin. Trotz der Irritation der Opposition, die darauf hinwies, dass Darmanin gegen seine eigene Politik demonstriere, fand sich der Innenminister am Mittwoch vor der Nationalversammlung ein. Er wolle den Polizisten "seine Liebe und Unterstützung" ausdrücken, so Darmanin. Empfangen wurde er mit Pfiffen und Buhrufen.

Am Vormittag hatten auch Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Jean Castex vor laufenden Kameras eine Gruppe Polizisten begrüßt und ihnen für ihre Arbeit gedankt. Es war nur ein kleiner Abstecher auf dem Weg zurück zum Élysée-Palast, doch es war eine bewusst gesetzte Geste.

Das Gefühl der Unsicherheit hat zugenommen

In dem beginnenden Konkurrenzkampf um die Präsidentschaft 2022 mit der rechtsextremen Marine Le Pen hat Macron den Kampf gegen Drogenhandel, Gewalt und Islamismus zentral auf die Agenda gesetzt. Dominiert bleibt die Debatte jedoch von Le Pen. Ihre Partei, das Rassemblement National zeichnet ein düsteres Bild Frankreichs, in dem Schießereien, Diebstahl und Schlägereien zum Alltag gehören. Obwohl die Statistiken der Polizei seit den Neunzigerjahren einen kontinuierlichen Rückgang der Verbrechen zeigen. Zugenommen hat jedoch das Gefühl der Unsicherheit, auch durch die Serie islamistischer Terroranschläge, die in Frankreich seit 2015 nicht abreißt.

Wie nervös die Grundstimmung ist, ließ sich an dem großen Echo ablesen, das im April der offene Brief einer Gruppe pensionierter Generäle auslöste. Diese warnten vor "Horden aus der Banlieue" und einem Bürgerkrieg und drohten mit dem Eingreifen der Armee. Lanciert wurde der Brief von einem Vertrauten Jean-Marie Le Pens, dem Vater von Marine Le Pen.