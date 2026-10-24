Zehntausende Demonstranten nahmen in Paris an einer Kundgebung teil, um gegen die hohen Lebenshaltungskosten, die Regierung und gegen die Probleme in Schulen zu protestieren. Die genehmigte Route ist deutlich weiter weg vom Stadtzentrum als die ursprünglich geplante, die vom Place de la Bastille ausgehen sollte. Aus Sicherheitsgründen war diese Route von den Behörden kurzfristig verboten worden, was Kritik von den Gewerkschaften auslösten, die als Veranstalter fungierten. Einsprüche dagegen scheiterten aber vor Gericht.

Zehntausende waren bei der zentralen Kundgebung in Paris. Thibault Camus/AP Photo/Thibault Camus

Nach Angaben der Polizei verlief der Start der zentralen Kundgebung ruhig. Ein Versuch der Protestierenden, auf den Autobahnring zu gelangen, wurde unterbunden. Auch in den meisten anderen französischen Städten gab es bis zum frühen Nachmittag keine größeren Ausschreitungen. Innenminister Laurent Nuñez berichtete bei einer Pressekonferenz zu Mittag von 136 öffentlichen Aktionen, eine Woche davor waren es zu dem Zeitpunkt 264. Bis 13 Uhr seien insgesamt 135 Personen festgenommen worden.

Er versicherte, dass in allen größeren Städten Kontrollen und Durchsuchungen durchgeführt wurden, Feuerwerkskörper, „Airsoft-Waffen“, aber auch Boulekugeln seien beschlagnahmt worden seien. „Wir werden keinerlei Übergriffe oder Störungen der öffentlichen Ordnung dulden“, erklärte der Innenminister, der nach den Ausschreitungen vergangene Woche eingeräumt hatte, dass es einen „Kontrollverlust“ der Polizei gegeben hatte. Diesmal waren mehr als 70 000 Sicherheitskräfte im Einsatz, auch einzelne Soldaten waren abkommandiert.

Viele Geschäfte sorgten vor und sicherten ihre Auslagen ab. Alexander Franz/dpa

In der Hauptstadt waren Polizei und Gendarmerie sehr präsent, etwa an Bahnhöfen oder an neuralgischen Punkten wie dem Triumphbogen. Der Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, der Élysée-Palast, wurde mit Panzerfahrzeugen geschützt. Vorsorglich hatten auch Museen wie der Louvre geschlossen. Die große Kunstmesse Art Basel Paris, die noch bis Sonntag im Grand Palais stattfinden sollte, schloss ihre Pforten bereits am Freitagabend. 24 Métro-Stationen waren ebenfalls geschlossen worden – vorwiegend in jenen Stadtvierteln, in denen es am vergangenen Wochenende zu Ausschreitungen gekommen war.

Teilweise kommt es zu Einsätzen mit Tränengas, in Grenoble zerstören Randalierer Schaufenster

Auf der Avenue des Champs Élysées hatten aus Angst vor Plünderungen sehr viele Geschäfte ihre Auslagen mit Holzbrettern geschützt und waren geschlossen. Auch Cafés hatten zu. Einige Läden hatten zwar Rollläden heruntergelassen, waren aber trotzdem geöffnet – wie ein Franprix in einer Seitenstraße. Häufig war Sicherheitspersonal vor den Eingängen postiert. Deutlich weniger Touristen als sonst flanierten an diesem Samstag über die Prachtmeile. Vor dem Louis-Vuitton-Flaggship-Store war es dagegen ein Tag wie jeder andere, auch am frühen Nachmittag warteten etwa ein Dutzend Menschen auf Einlass.

Am Nachmittag dann wurden aus Lille Einsätze mit Tränengas gemeldet. In Lyon kam es zu heftigeren Ausschreitungen. Auch in Limoges, wo vergangenen Samstag Randalierer das Rathaus in Brand gesteckt hatten, gab es laut Berichten Zusammenstöße. Am Ende der offiziellen Kundgebung kam es auch in Marseille und Straßburg zu Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. In Grenoble zerstörten Randalierer Schaufenster, berichteten französische Medien.

In Lyon kam es zu Ausschreitungen. Lisi Niesner/REUTERS

Ohne größere Störungen verlief dagegen eine „antifaschistische Demonstration“ in Orléans, die sich gegen den Parteikongress des Rassemblement National an diesem Wochenende richtet. Zwischen 16 000 und 25 000 Teilnehmer sollen zu dieser Kundgebung gekommen sein. Für kommendes Wochenende kündigten Vertreter der Gelbwesten-Bewegung erneut Protestmärsche an und kritisierten, dass es in vielen Städten ein Demonstrationsverbot gegeben hat.