Vermummte Chaoten haben die Demonstrationen in Frankreich genutzt, um zu verwüsten und Straßenschlachten anzuzetteln. Ihr Verhalten folgt einem bekannten Muster. Warum wurde die Polizei dennoch so überrumpelt?

Die Gewalttätigen zünden Einrichtungen der Republik an, Rathäuser, Kasernen, Präfekturen, prügeln sich mit der Polizei, ziehen durch die Straßen, als gehörten sie ihnen.

Die Franzosen nennen sie „casseurs“, vom Verb casser: brechen, zerstören. Und das trifft es schon sehr gut. Gemeint sind vermummte Chaoten, meistens junge Männer, wie man sie nun wieder am Rand der Protestkundgebungen am 17. Oktober in Frankreich sah. Sie tragen schwarze Kleider und Masken, sie infiltrieren friedliche Märsche. Die dienen ihnen als Schutz.