Der Cyberangriff auf die Kühlsysteme von 700 Supermärkten war für das Land ein einschneidendes Erlebnis. Ungewöhnlich früh nennt die Regierung in Paris nun die Namen von Tatverdächtigen. Was folgt daraus?

Es passierte in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober, und es war sofort klar, dass es kein Zufall sein konnte. In 700 Supermärkten in Frankreich spielten plötzlich die Kühlsysteme verrückt, alle gleichzeitig. Betroffen waren fast alle großen Ketten: Intermarché, U, Leclerc, Carrefour, Monoprix. Die Temperaturen in den Kühlregalen stiegen auf mehr als 50 Grad. Am Morgen danach waren die Lebensmittel unbrauchbar. Der Schaden: Dutzende Millionen Euro. Auch einige Großmetzgereien und Schlachthöfe traf es.