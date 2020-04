Nach zwei Wochen Ausgangssperre sind in ganz Paris die Straßen gleichmäßig leer. Und die Wohnungen sehr ungleichmäßig voll. Wie sehr die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus den extremen Gegensatz zwischen Arm und Reich in Frankreichs Hauptstadt und ihren Vorstädten noch verstärkt haben, lässt sich gut an zwei Meldungen ablesen: Kurz ehe das Reiseverbot in Kraft trat, verließen 1,2 Millionen Menschen den Großraum Paris - 17 Prozent der Einwohner der Metropolregion.

Die Daten über die Stadtflucht stammen vom Mobilfunkanbieter Orange, der zugleich ausgewertet hat, wo sich die Handynutzer nun ballen. Unter anderem auf der Île de Ré, einer teuren Ferieninsel, deren Bewohnerzahl in der Ausgangssperre laut Orange um 30 Prozent gewachsen ist.

Zugleich meldete die Polizei, dass in keiner Region Frankreichs so viele Verstöße gegen die Einschränkung der Bewegungsfreiheit festgestellt wurden wie in Seine-Saint-Denis, in der nordöstlichen Banlieue von Paris. Die wenigsten Franzosen haben Seine-Saint-Denis schon selbst besucht, die meisten kennen es als Chiffre für Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität.

Über Wochen eingesperrt in der Wohnung? Der Gedanke klang für die Menschen in den besseren Vierteln so schwer erträglich wie für die in den Wohntürmen von Seine-Saint-Denis. Während erstere in ihre Zweitwohnsitze zogen, spielten letztere Fußball. "Disziplinlos", titelte der Parisien. Und jeder Fußballspieler zahlte 135 Euro Strafe.

Mimoun K. ist der erste Franzose, der nicht nur Strafe zahlen, sondern Sozialstunden leisten muss, weil er zu oft die Ausgangssperre brach. Am Dienstag wurde der 22-Jährige zu 105 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt, weil die Polizei ihn in den ersten zwei Wochen der Ausgangssperre fünfmal ohne gültigen Passierschein aufgriff.

Seine Verteidigung? "Nach einer Woche zu siebt in einer Zweizimmerwohnung wollte ich mal Luft schnappen", sagte K. dem Richter. Er sei aus der Wohnung, die er sich mit Geschwistern und Eltern teilt, ins Auto umgezogen. K. lebt am nordöstlichen Rand von Paris, dort, wo die Stadt in verarmte Vororte übergeht.

Für manche ist es schwerer, die Auflagen umzusetzen

Mimoun K.s Fall ist ein extremes Beispiel. Die große Mehrheit der Franzosen hält sich an die Ausgangssperre und unterstützt sie, 93 Prozent der Befragten haben in einer YouGov-Umfrage angeben, dass sie die aktuelle Regelung für "notwendig" halten.

Doch auch wenn Einigkeit über die Richtigkeit der Maßnahmen herrscht, sind sie je nach ökonomischer Lage für den Einzelnen unterschiedlich leicht umzusetzen. Wo die Löhne am niedrigsten sind und die Wohnungen am engsten, ist auch die Zahl derer besonders hoch, die ihre Arbeit nicht einfach ins Home-Office verlegen können.