Ein Filmepos feiert den Widerstandskämpfer und Präsidenten Charles de Gaulle, sechs Millionen Franzosen haben es schon gesehen. Vor der Präsidentenwahl 2027 wollen nun alle Parteien gaullistisch sein.

Die Titelrolle in dem Film „De Gaulle – Zeit des Widerstands“, der im Februar in die deutschen Kinos kommt, spielt der Franzose Simon Abkarian.

Nachmittags in einem Kino bei der Opéra Garnier, im 9. Arrondissement von Paris. Saal fünf ist voll, viele junge Menschen sind im Publikum. Gezeigt wird nicht „Die Odyssee“ und auch nicht „Spiderman“. Es läuft der zweite Teil eines französischen Historienfilms über den Zweiten Weltkrieg, kein klassischer Magnet, zwei Stunden und vierzig Minuten lang. Auch der erste Teil dauert fast drei Stunden.