Die Franzosen haben einen Wahlabend voller kleiner und mittlerer Überraschungen erlebt, gerade in den großen Städten des Landes. Und das liegt zunächst vor allem daran, dass die Umfrageinstitute sie nicht sehr gut vorbereitet hatten auf den Ausgang der ersten Runde der Kommunalwahlen. Überall da, wo am 22. März eine Stichwahl nötig ist für die Wahl des Bürgermeisters, entscheiden nun die Allianzen. Bis an diesem Dienstagabend um 18 Uhr müssen die Parteien entschieden haben, ob sie ihre Listen im Rennen behalten oder zurückziehen. Die wichtigsten Erkenntnisse:
Kommunalwahlen in FrankreichÜberraschung in Paris, Tränen in Nizza, Zitterpartie in Marseille
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Der erste Durchgang der Bürgermeisterwahlen in Frankreich bestätigt einige nationale Trends, wirft allerdings gleich mehrere Prognosen um. Sechs Erkenntnisse.
Von Oliver Meiler, Paris
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