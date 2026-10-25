Bei den Demos (und den Krawallen) in Frankreich sind immer wieder Plakate zu sehen, auf denen steht: „Bismillah, c’est les ténèbres“. Ein Mix aus Arabisch und Französisch, auf Deutsch in etwa „Im Namen Gottes, es ist die Finsternis!“ Wie bitte? In Frankreich hat die arabische Wendung „Bismillah“ – im Namen Gottes – Eingang in die Jugendsprache gefunden. In Verbindung mit dem Wort für Dunkelheit ergibt sie aber nur wenig Sinn. Genau darin liegt der Witz: Zuerst ging der Spruch als Screenshot aus einer Snapchat-Gruppe viral, in der Jugendliche Proteste koordinieren. Ein Nutzer namens „Mamadou“ schrieb: „Hallo! Im Namen Gottes, es ist die Finsternis. Wann ist die Blockade, ich schwöre, mein Bruder?“ Dazu zwei Emojis und die Ankündigung, alles zerstören zu wollen. Angeblich vermuteten Jugendliche zunächst einen verdeckten Ermittler als Urheber, zu schräg klang die Formulierung. Jedenfalls wurde der Spruch zum Meme, zur Karikatur, wie sich der Staat Jugendsprache vorstelle – und zum Slogan, der Aufmerksamkeit erregt, den Humor der jungen Generation widerspiegelt. Und so mobilisiert.