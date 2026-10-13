Édouard Geffray wird kritisiert für seinen Umgang mit den Schülerprotesten im Land. Aber er ist nun mal kein Politiker.

Frankreichs Bildungsminister Édouard Geffray ist bekannt dafür, dass er jede Zahl seines großen Ministeriums auswendig kennt. Doch wahrscheinlich gibt es gerade keine Zahl, die ihn mehr interessiert als die der bewegten, blockierten, bestreikten Gymnasien im Land. Zur nationalen Kundgebung am Dienstag, „Akt fünf“ der seit bald einem Monat laufenden Schülerproteste, waren es ungefähr zweihundert. Ein beruhigender Wert für Geffray, vor einer Woche waren es mehr als tausend, jedes dritte war betroffen.