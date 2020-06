Macron bemüht das Andenken an Charles de Gaulle, wann und wo er kann - ein historischer Gedenktermin in London gibt erneut Gelegenheit, den Geist des großen Vorgängers zu beschwören.

Anders als erwartet war es eine berühmte Britin, und nicht etwa ein berühmter Franzose, die am Donnerstag die Schlagzeilen in Großbritannien dominierte: Es war Vera Lynn, die sich mit ihrem Schlager "We will meet again" im Zweiten Weltkrieg in die Herzen der Truppen gesungen hatte und bis zuletzt eine Ikone britischer Veteranen gewesen war. Sie starb nun im Alter von 103 Jahren.

Die Medien waren also ohnehin voll von historischen Rückblicken aus einer Zeit von Drama und Tod, Mut und Widerstand. Da passte es gut, dass sich Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, angekündigt hatte, um - nach Feierlichkeiten am Morgen daheim - am Nachmittag denselben historischen Termin in London noch einmal zu zelebrieren: den 80. Jahrestag der Rede, die Charles de Gaulle aus der britischen Hauptstadt am 18. Juni 1940 an seine Landsleute im Krieg gehalten hatte.

Statistisch sind die Chancen eines französischen Präsidenten, ein Charles-de-Gaulle-Jahr feiern zu dürfen, recht hoch. Die historischen Momente im Leben des Generals - seine Geburt 1890, der Aufruf zum Widerstand 1940, sein Tod 1970 - läuten in Frankreichs Fünfter Republik jeweils ein neues Jahrzehnt ein. Dass Macron, Nachnachfolger und Bewunderer, die Nähe zum Republikgründer ganz besonders suchen würde, hatte er schon beim Amtsantritt demonstriert: Für sein offizielles Präsidentenfoto ließ er sich mit de Gaulles aufgeschlagenen Memoiren im Hintergrund fotografieren. 2018 ergänzte er das Wappen des Élysée um das Lothringer Kreuz - Symbol de Gaulles und des Widerstands gegen den deutschen Nationalsozialismus.

Am Donnerstag folgte er dann den Spuren de Gaulles über den Kanal. Ein Dauerregen machte aus der minutiös vorbereiteten und auch für die Briten wichtigen Visite samt Ordensverleihungen und Überflug britischer und französischer Kampfjets eine eher graue Angelegenheit, aber immerhin: Macron traf Prinz Charles und seine Frau Camilla. Er verlieh der britischen Hauptstadt den Verdienstorden der Ehrenlegion für ihre Unterstützung de Gaulles. Der General hatte die Metropole der Alliierten im Zweiten Weltkrieg als Basis benutzt, um aus dem Exil die Résistance zu befeuern und seine Rückkehr nach der Befreiung zu planen. Und Macron traf sich mit Boris Johnson in Downing Street, um unter anderem die umstrittene Zwangsquarantäne zu diskutieren, der auch Franzosen unterliegen, wenn sie derzeit ins Königreich einreisen.

Um den Brexit ging es auch, aber vorab verlautete, Macron vertraue auf die Verhandler in Brüssel und wolle keine bilaterale Handelsvertragsdiplomatie betreiben. Eine Pressekonferenz war nicht vorgesehen; der Besuch sollte vor allem der Geschichte, nicht der Zukunft gewidmet sein.

Medien vergleichen das Wüten des Virus mit dem Angriff der deutschen Wehrmacht 1940

Die Visite Macrons fand an einem doppelt bedeutenden Datum statt: Winston Churchill, britischer Kriegspremier, hatte am 18. Juni 1940 eine seiner wichtigsten Reden gehalten, die unter dem Passus "This was their finest hour" berühmt wurde. Er hielt sie angesichts des Falls von Paris und der militärischen Niederlage Frankreichs. De Gaulle sendete am selben Tag - über die BBC - seinen Aufruf an die Landsleute jenseits des Kanals: "Was auch geschieht: Die Flamme des französischen Widerstandes darf und wird nicht erlöschen", sagte er in ein Mikrofon des britischen Senders.

Er war, damals noch ein einfacher General, am Tag vor seiner geplanten Verhaftung nach London geflohen. Mehrere Hürden mussten überwunden werden, bis von der britischen Regierung die Genehmigung kam, sich via BBC Radio zu Wort zu melden. Churchill sagte Ja, und de Gaulle sicherte die Ehre der Nation: Dank seiner Initiative blieb Frankreich nicht das Land, das unter Philippe Pétain mit den deutschen Nationalsozialisten kollaborierte. Zu Ehren de Gaulles - und Macrons -, wurde auf dem Parliament Square im Herzen Londons nun auch die Statue Churchills wieder von ihrer Verschalung befreit, in die sie aus Sorge vor Graffiti vor Tagen gehüllt worden war. Rund um die "Black Lives Matter"-Demonstrationen hatte jemand "War ein Rassist" darauf gesprüht.

Macron bemühte den General in den vergangenen Monaten auch gern, um das coronageschwächte Land "wieder aufzurichten", wie es der Präsident bei seiner vorletzten großen Rede vor einem Monat formuliert hatte. Dieser habe wie kein anderer "den französischen Esprit" verkörpert, der "sich der Niederlage verweigert und zur Kühnheit bekennt". Knapp 30 000 Corona-Tote haben in Frankreich das Gefühl einer schweren Niederlage entstehen lassen; einige Medien vergleichen das Wüten des Virus mit dem Angriff der deutschen Wehrmacht 1940.

Auch Macron selbst bezieht sich auf 1940, allerdings lieber auf den "Zusammenhalt", zu dem de Gaulles Andenken mahne. Da auch der britische Umgang mit der Pandemie zu einer schweren Vertrauenskrise in die Regierung geführt hat und Johnson sich derzeit mit kritischen Anhängern und einer erstarkten Opposition konfrontiert sieht, dürften Macron und Johnson einiges zu bereden haben.

Auch Macron muss kämpfen: Zum 80. Jubiläum des Appells vom 18. Juni wirkt Frankreich weniger vom Gedenken zusammengehalten als in Konkurrenten zerfallen. Der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon, die konservativen Republikaner und sogar das rechtsextreme Rassemblement National - alle schwärmen von de Gaulle und reklamieren seine Größe für sich. Allerdings wurden Marine Le Pens Versuche, sich in die Feierlichkeiten einzureihen, gleich doppelt abgewehrt: Der Blumenkranz, den sie am Donnerstag für de Gaulle am Denkmal von Résistance-Kämpfern auf der bretonischen Île de Sein ablegte, wurde von Anwohnern umgehend entfernt. De Gaulles Enkel Yves stellte klar, dass Le Pen "einer politischen Familie entstammt, die General de Gaulle umbringen wollte und deren Charakter die Kapitulation ist".