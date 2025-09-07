Frankreich hat eine Rekordstaatsverschuldung. In absoluten Zahlen hat Frankreich mit mehr als 3300 Milliarden Euro im Euroraum den höchsten Schuldenberg. Premierminister Francois Bayrou will auf Sparkurs gehen und hat dazu Vorschläge gemacht. Unter anderem will er zwei Feiertage streichen. Zudem sollen Sozialleistungen und Renten eingefroren werden.

Doch eine Mehrheit im Parlament hat er für seinen Sparplan nicht. Am 8. September stellt er im Parlament die Vertrauensfrage. Kaum jemand erwartet, dass er die Abstimmung gewinnen kann. Bayrou stürzt das Land in eine neue Phase der politischen Unsicherheit, sagt SZ-Frankreich-Korrespondent Oliver Meiler. Dies sei „politischer Selbstmord“.

Weitere Nachrichten: Untersuchungsbericht zum Tramunglück in Lissabon; Russischer Großangriff auf die Ukraine; Großdemo in Jerusalem.

Frankreichs Premier François Bayrou steht vor dem Aus. Was die Boomer damit zutun haben könnten, hat Oliver Meiler hier aufgeschrieben.

Warum viele Katholiken den neuen Heiligen Carlo Acutis verehren, könnten sich Ihnen nach der Lektüre dieses Textes erschließen.

