Protestierende Bauern in Frankreich haben mit Traktoren und Lkw am Dienstag Straßen blockiert und zahlreichen Staus verursacht. In der südwestlichen Region Ariège fuhr ein Auto in eine der Sperren und erfasste dabei eine Landwirtin, die ums Leben kam. Ihr Mann und ihre Tochter wurden schwer verletzt. Frankreichs Landwirtschaftsminister sagte angesichts der Proteste eine Reise zu einem EU-Ministertreffen in Brüssel ab. "Wir werden die Straßensperren nicht aufheben, solange der Ministerpräsident keine sehr konkreten Ankündigungen macht", kündigte Arnaud Gaillo an, der Chef der Gewerkschaft der Jungbauern Jeunes Agriculteurs. Bereits am Montagabend hatten sich Traktorenkonvois auf den Weg zu Straßen-Blockaden gemacht. Auch die wichtige Autobahn A7 in Südfrankreich war nicht zu passieren.