Nach den Anschlägen auf das französische Bahnnetz sollen die Züge auf der Oststrecke Richtung Straßburg und weiter nach Deutschland bereits an diesem Samstag wieder planmäßig fahren. Das kündigte die Staatsbahn SNCF am Freitagabend an. Das bedeutet einen normalen Verkehr auch der Züge zwischen Paris und Frankfurt/Main sowie Stuttgart.