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Unruhen in FrankreichMacron verurteilt die Gewalt – verspricht aber nichts

Lesezeit: 3 Min.

Die Rede von Emmanuel Macron wurde aus dem Élysée-Palast ins Fernsehen übertragen.
Die Rede von Emmanuel Macron wurde aus dem Élysée-Palast ins Fernsehen übertragen.
LUDOVIC MARIN/AFP

In einer Rede an die Nation reagiert Frankreichs Präsident auf die wüsten Ausschreitungen. Er mahnt die Zornigen zur Geduld und schielt gleichzeitig auf die Finanzmärkte.

Von Oliver Meiler, Paris

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Ernste Worte, vorgetragen mit viel Gravitas – aber keine Versprechen. Emmanuel Macron hat am Sonntagabend in einer kurzen Rede ans Volk seine „Scham“ über die Gewalt ausgedrückt, die das Land am Wochenende erschüttert hat. „Sie war von extremer Schwere“, sagte der französische Präsident. Er schrieb die Gewalt „Aufständischen aus extrem linken Splittergruppen“ zu, zu denen sich „zahlreiche Straftäter“ gesellt hätten. Die würden nun für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen, sagte er.

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