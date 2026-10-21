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Unruhen in FrankreichViele Täter sind „ganz gewöhnliche Menschen“

Lesezeit: 4 Min.

Passanten machen Fotos von einem verwüsteten Luxusladen in Paris.
Passanten machen Fotos von einem verwüsteten Luxusladen in Paris.
Nicolas Liponne/IMAGO/MAXPPP

Frankreich macht sich nach den Ausschreitungen vom 17. Oktober ein erstes Bild von den Verantwortlichen. Migranten sind nicht in der Mehrheit.

Von Alexandra Föderl-Schmid, Paris

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Jetzt soll alles ganz schnell gehen: Ermittler und Gerichte in Frankreich arbeiten unter Hochdruck, um die Geschehnisse vom vergangenen Wochenende aufzuarbeiten. In Gerichten in Paris wurden die Kapazitäten sogar verdoppelt, sie sollen möglichst rasch ein Urteil fällen über all jene, die für Plünderungen, Brandstiftungen und Straßenschlachten verantwortlich gemacht werden. Ihnen werden Diebstahl, Hehlerei, Sachbeschädigung und Angriffe gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.

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