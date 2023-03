Frankreichs oberstes Gericht hat ein Gesuch Italiens zur Auslieferung von zehn ehemaligen Linksterroristen endgültig abgelehnt. Wie das Kassationsgericht am Dienstag entschied, wäre eine Auslieferung der Ex-Mitglieder der italienischen Terrororganisation Rote Brigaden nach 25 bis 40 Jahren integrierten Lebens in Frankreich ein zu großer Eingriff in das Privatleben. Außerdem seien einige Betroffene in Italien in Abwesenheit verurteilt worden, ohne die Möglichkeit, sich in einem erneuten Prozess zu verteidigen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte im April 2021 überraschend die Festnahme der zehn Gesuchten ermöglicht. Sie waren in Italien zwischen 1983 und 1995 wegen terroristischer Anschläge und Mordes verurteilt worden.