Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die strengen Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen Covid-19 bis zum 11. Mai verlängert. Es gebe Hoffnung, sagte Macron am Montagabend in einer Fernsehansprache. Aber in der Region Grand Est oder im Großraum Paris seien die Krankenhäuser überlastet. Der Präsident bedankte sich bei allen, die sich an die Regeln halten. Er wisse, dass dies noch schwieriger sei, wenn man in einer engen Wohnung lebe. Der 11. Mai als Ende der Ausgangsbeschränkungen sei aber nur möglich, wenn sich die Menschen weiter verantwortungsbewusst verhalten, warnte Macron.

"Der 11. Mai wird der Beginn einer neuen Etappe sein", sagte Macron. Ab dann sollen Schulen und Kindergärten schrittweise wieder öffnen. Restaurants, Cafés oder Hotels sollen aber vorerst geschlossen bleiben. Auch Senioren oder chronisch Kranke sollen dann weiterhin zu Hause bleiben. Ab dem 11. Mai solle es genug Kapazitäten geben, um alle Menschen mit Symptomen zu testen. Wer das Virus hat, solle dann in Quarantäne. Macron sprach sich auch für eine anonyme Anti-Corona-App auf freiwilliger Basis aus. Die strengen Regeln gelten bereits seit dem 17. März und wurden schon einmal verlängert. Die Französinnen und Franzosen dürfen das Haus nur verlassen, wenn es unbedingt nötig ist.

Außerdem appellierte Macron in seiner Ansprache an die europäische Solidarität. Es sei bereits viel geleistet worden von den Regierungen, der EU-Kommission und Europäischen Zentralbank. Doch in diesem "Augenblick der Wahrheit" seien mehr Mut und Ehrgeiz nötig, sagte er. Frankreich gehört wie Italien und Spanien zu den Ländern, die in der Krise für eine gemeinsame europäische Schuldenaufnahme über sogenannte Corona-Bonds eintreten. Deutschland und die Niederlande lehnen dies ab. Macron ging in seiner Rede nicht explizit auf diesen Streit ein. Er forderte, den Ländern in Afrika im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zu helfen und Schulden dieser Länder massiv zu streichen.