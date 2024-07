Frankreich:Innenminister geht bei Bahn-Anschlägen von linksextremen Tätern aus

Am Freitag hatten Saboteure das Hochgeschwindigkeitsnetz der französischen Bahn SNCF kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris lahmgelegt, in dem sie Feuer an TGV-Strecken legten. Mittlerweile sollten alle Züge wieder wie geplant fahren. Zugeordnet werden konnten die Anschläge bislang nicht. Einem am Freitag aufgetauchten Bekennerschreiben messen die Ermittler keine zu große Bedeutung bei.

Olympia 2024 in Paris : Zeitplan für die Olympischen Spiele – Alle Entscheidungen im Überblick 32 Sportarten, über 300 Medaillenentscheidungen: Da kann man als Fan und Zuschauer schon mal den Überblick verlieren. Wir geben eine Übersicht, wann es in welcher Disziplin Medaillen gibt. Von Michael Schnippert, Marko Zotschew

Auf seinem X-Profil teilte Darmanin am Montag außerdem einen französischen Medienbericht, in dem es heißt, die Polizei hätte am Sonntag einen linksextremen Verdächtigen auf einem Bahngelände festgenommen. Allerdings stehe die Festnahme nicht im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach den Brandanschlägen, hieß es von der ermittelnden Pariser Staatsanwaltschaft. Bei diesem Komplex habe es bisher keine Festnahme gegeben.

Weitere Attacken auf die französische Infrastruktur

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte dann auch noch das Telekommunikationsnetz des Landes attackiert. Durch Vandalismus seien Mobilfunk- und Festnetz-Verbindungen in einigen Regionen gestört, schrieb die geschäftsführende Staatssekretärin für Digitales, Marina Ferrari, am Montag auf dem Kurznachrichtendienst X. Offenbar wurden Glasfasernetze durchtrennt.

Zuvor hatten die Zeitung Le Parisien und der Sender BFM TV über die Vorfälle berichtet. Den Medien zufolge wurden Anlagen der Telekom-Konzerne SFR und Bouygues im Süden Frankreichs, in der Region Meuse nahe Luxemburg sowie im Gebiet Oise in der Nähe von Paris beschädigt. SFR und Bouygues waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Bekannt hat sich zu den Vorfällen bislang niemand.

Innenminister Darmanin sagte im Sender France 2 zudem, dass Sicherheitskräfte knapp 50 Menschen festgenommen hätten, weil sie die Olympischen Spiele stören wollten. Sie hätten während der ersten Wettkämpfe „Sabotageaktionen oder radikale Proteste“ vornehmen wollen. Dies habe man verhindert. Die Zeitung Le Parisien berichtete, dass 45 Mitglieder der radikalen Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion festgenommen worden seien. Sie hätten mit den geplanten Aktionen gegen die sozialen und ökologischen Folgen von Olympia protestieren wollen.