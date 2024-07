In Frankreich ist wenige Tage nach den Brandanschlägen auf Bahnstrecken auch das Telekommunikationsnetz attackiert worden. Durch Vandalismus seien Mobilfunk- und Festnetzverbindungen in einigen Regionen gestört, schrieb die geschäftsführende Staatssekretärin für Digitales, Marina Ferrari, am Montag auf X. Es gebe auch Einschränkungen bei der Internetnutzung. Der Zugverkehr lief dagegen wieder weitgehend normal. Hinter dem Anschlag auf das Bahnnetz vermutete die Regierung Linksextremisten. Ferrari nannte die neuen Taten „feige und verantwortungslos“. Es werde daran gearbeitet, das Netz wieder überall zum Laufen zu bringen. Laut Sprecher des Telekommunikationsanbieters SFR ist das Netz an fünf Stellen in Mitleidenschaft gezogen worden