18. März 2019, 18:49 Uhr Frankreich Alles in Unordnung

Die „Ausschreitungen“ bei den Protesten der Gelbwesten in Paris sind am Samstag so heftig gewesen wie seit Wochen nicht mehr.

Bei den gewaltsamen Protesten der Gelbwesten am Samstag haben die Behörden schwere Fehler gemacht. Im Zentrum der Kritik steht Innenminister Castaner.

Von Nadia Pantel , Paris

Einen "Albtraum" nennt die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, die vergangenen Wochen. Tatsächlich gab es seit vier Monaten, seit Beginn der Proteste der sogenannten Gelbwesten, keinen Samstag, an dem in Paris nicht Autos gebrannt und Schaufensterscheiben zertrümmert wurden. Doch so heftig wie am vergangenen Samstag hatte es die französische Hauptstadt seit Anfang Dezember nicht mehr getroffen. Insgesamt 140 Geschäfte wurden im Westen der Stadt verwüstet. Allein auf den Champs-Élysées wurden 26 Läden geplündert. Für die Geschäftsleute rund um die Prachtstraße ist die Bilanz bitter, für die französische Regierung ist sie eine Katastrophe. Die Champs-Élysées sind schließlich nicht irgendeine Straße, sie verkörpern das Bild von Paris als mondäner Metropole, die auf der ganzen Welt geliebt und bewundert wird. Wenn der Staat dort, wie am Samstag geschehen, die Kontrolle verliert, beziffert sich der Schaden nicht nur in Euro. Dann entsteht das Bild einer Regierung, die nicht mehr Herr der Lage ist.

Entsprechend bußfertig sind die Reaktionen der Verantwortlichen. Laurent Nunez, Staatssekretär im Innenministerium, spricht am Montag von einem "Scheitern". Premierminister Édouard Philippe hatte zuvor eingestanden, dass es "Funktionsstörungen" gegeben habe, es seien keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen worden, um die Eskalation der Gewalt zu verhindern. Im Zentrum der Kritik steht Innenminister Christophe Castaner, auch intern. Der Sender LCI zitiert einen Vertrauten Macrons: Castaner seien "die Hammelbeine lang gezogen" worden, und zwar "nicht nur ein bisschen". Am Dienstag wird Castaner sowohl vor der Nationalversammlung als auch vorm Senat Fragen zu den Krawallen beantworten müssen.

Aus den Reihen der Polizei wurde Kritik an der Einsatzstrategie vom Wochenende laut. Man habe auf Deeskalation gesetzt, sagte Philippe Capon von der Polizeigewerkschaft Unsa: "Gab es Schwerverletzte? Nein. Aber ist es uns gelungen, die Ordnung aufrecht zu erhalten? Die Antwort lautet nein." Yves Lefebvre von der Gewerkschaft Unité SGP-Police-FO erklärte, man habe es mit einer "urbanen Guerilla, mit einem städtischen Aufstand" zu tun gehabt und darauf nicht angemessen reagiert. Der Generalsekretär der Polizeigewerkschaft Alliance, Loic Lecouplier, macht einen veränderten Umgang mit Schusswaffen für die Eskalation verantwortlich. Seit Wochen wird die französische Regierung von Oppositionspolitikern, Journalisten und auch von UN und Europarat für den massiven Einsatz von Gummigeschossen kritisiert. Am Samstag war die Munition der Waffe LBD 40, die Frankreichs Polizisten auf Demonstrationen einsetzen dürfen, ausgetauscht worden. Lecouplier sagte, man schieße nun "mit Marshmallows". Die Nachrichtenseite Mediapart zählte Mitte März 22 schwere Augenverletzungen bei Demonstranten. Die Polizeigewerkschaft untersucht aktuell 83 Fälle, in denen die Schusswaffe gesetzeswidrig zum Einsatz gekommen sein soll.

Die AFP zitierte einen Vertrauten des Präsidenten, es gebe "einen harten Kern von 40 000 bis 50 000 Personen", der hinter der Gewalt der Proteste stehe, und mit dem man "nicht diskutieren" könne. Am Montag hatte Präsident Emmanuel Macron zu einer Krisensitzung in den Élysée-Palast geladen. Nach Ende des Treffens blieben weitere Ankündigungen von Konsequenzen zunächst aus.

Einige der prominenten Figuren der Bewegung der Gilets jaunes, die sich weigert, offizielle Sprecher zu ernennen, äußerten am Montag Verständnis für die Zerstörung. Maxime Nicolle, der durch die Gelbwesten eine Art Facebook-Star geworden ist, sagte, die Gewalt sei "bedauerlich", komme jedoch "nicht aus dem Nichts". Er sei "stolz, dass sich die Leute nicht mehr wie Schafe" verhalten. Sophie Tissier, auch eine der bekannteren Gilets jaunes, sagte dagegen in einem TV-Interview, dass die Champs-Élysées "nicht die Franzosen repräsentieren".